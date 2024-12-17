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Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
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Нижегородская область
 
14:45 17.12.2024 (обновлено: 14:59 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/podarki-1989702788.html
Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР
Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР
Нижегородская область в преддверии Нового года отправила в Донецкую Народную Республику почти 10,5 тысячи новогодних подарков для детей, проживающих в Харцызске РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:45
2024-12-17T14:59
нижегородская область
нижегородская область
донецкая народная республика
харцызск
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Нижегородская область в преддверии Нового года отправила в Донецкую Народную Республику почти 10,5 тысячи новогодних подарков для детей, проживающих в Харцызске и Иловайске, а также в Мангушском муниципальном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина приобретение и отправку на подшефную территорию новогодних наборов для семей с детьми, ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, организовал Дом народного единства. "Подготовили более 10 тысяч новогодних подарков для ребят из Харцызска, Иловайска и Мангуша. Волонтеры Дома народного единства уже порадовали воспитанников Харцызского детского социального центра, передали подарки в Мангуш детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей. Сладкие подарки получают и юные нижегородцы - дети наших защитников Отечества, воспитанники государственных социальных центров и детских домов", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что вместе с традиционным сладким подарком каждый ребенок получит развивающую настольную игру, посвященную достопримечательностям Нижегородской области, а также интерактивные блокноты с раскрасками и головоломками. Участие в разгрузке двух фур со сладостями и настольными играми приняли волонтеры Дома народного единства. Первые 25 подарков они уже вручили воспитанникам Харцызского детского социального центра в ДНР. Жители подшефной территории приняли праздничные посылки для детей с благодарностью.
https://ria.ru/20241213/kuznechikha-1989109278.html
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нижегородская область
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нижегородская область, донецкая народная республика, харцызск, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Глеб Никитин

Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиНижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР
Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Нижегородская область в преддверии Нового года отправила в Донецкую Народную Республику почти 10,5 тысячи новогодних подарков для детей, проживающих в Харцызске и Иловайске, а также в Мангушском муниципальном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина приобретение и отправку на подшефную территорию новогодних наборов для семей с детьми, ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, организовал Дом народного единства.
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"Подготовили более 10 тысяч новогодних подарков для ребят из Харцызска, Иловайска и Мангуша. Волонтеры Дома народного единства уже порадовали воспитанников Харцызского детского социального центра, передали подарки в Мангуш детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей. Сладкие подарки получают и юные нижегородцы - дети наших защитников Отечества, воспитанники государственных социальных центров и детских домов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что вместе с традиционным сладким подарком каждый ребенок получит развивающую настольную игру, посвященную достопримечательностям Нижегородской области, а также интерактивные блокноты с раскрасками и головоломками.
Участие в разгрузке двух фур со сладостями и настольными играми приняли волонтеры Дома народного единства. Первые 25 подарков они уже вручили воспитанникам Харцызского детского социального центра в ДНР. Жители подшефной территории приняли праздничные посылки для детей с благодарностью.
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Нижегородская областьНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаХарцызскГлеб Никитин
 
 
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