Нижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиНижегородцы отправили около 10,5 тыс новогодних подарков детям в ДНР
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Нижегородская область в преддверии Нового года отправила в Донецкую Народную Республику почти 10,5 тысячи новогодних подарков для детей, проживающих в Харцызске и Иловайске, а также в Мангушском муниципальном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина приобретение и отправку на подшефную территорию новогодних наборов для семей с детьми, ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, организовал Дом народного единства.
"Подготовили более 10 тысяч новогодних подарков для ребят из Харцызска, Иловайска и Мангуша. Волонтеры Дома народного единства уже порадовали воспитанников Харцызского детского социального центра, передали подарки в Мангуш детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей. Сладкие подарки получают и юные нижегородцы - дети наших защитников Отечества, воспитанники государственных социальных центров и детских домов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что вместе с традиционным сладким подарком каждый ребенок получит развивающую настольную игру, посвященную достопримечательностям Нижегородской области, а также интерактивные блокноты с раскрасками и головоломками.
Участие в разгрузке двух фур со сладостями и настольными играми приняли волонтеры Дома народного единства. Первые 25 подарков они уже вручили воспитанникам Харцызского детского социального центра в ДНР. Жители подшефной территории приняли праздничные посылки для детей с благодарностью.
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