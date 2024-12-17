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Рязанский губернатор провел заседание регионального оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 17.12.2024
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Рязанская область
 
20:36 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/pobeda-1989788479.html
Рязанский губернатор провел заседание регионального оргкомитета "Победа"
Рязанский губернатор провел заседание регионального оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 17.12.2024
Рязанский губернатор провел заседание регионального оргкомитета "Победа"
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального организационного комитета "Победа", поставив задачу проведения мероприятий к 80-летию... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:36
2024-12-17T20:36
рязанская область
рязанская область
павел малков
поисковое движение россии
российский детский фонд
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РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального организационного комитета "Победа", поставив задачу проведения мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в каждом муниципалитете, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Павел Малков провел заседание Рязанского областного организационного комитета "Победа", которое состоялось в региональном правительстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия в регионе пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. В частности, состоится Всероссийская акция "Георгиевская лента", будет реализован патриотический проект "Рязань фронтовая". В следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с "Поисковым движением России". Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в городе Касимове, поселках Шилово и в Александро-Невском. В области уже открыт региональный волонтерский центр 80-летия Победы для оказания максимального внимания ветеранам, труженикам тыла, вдовам. "Важнейшая историческая дата для всей страны. Никто не должен забыть уроки Великой Отечественной войны, и наша задача – сохранить историческую правду. Работа идет. В юбилейный год надо наращивать и расширять… 80-летие Великой Победы в каждом муниципалитете нужно провести достойно, на самом высоком уровне. Продумать все: оформление, благоустройство, уборку улиц, реставрацию мемориалов, праздничные программы. И, конечно, очень важна индивидуальная работа с ветеранами, которых нужно окружить максимальной заботой", - цитирует Малкова его пресс-служба. На заседании, уточняется в сообщении, речь также шла о комплексе мер, направленных на сохранение исторического наследия, результатах деятельности "Поискового движения России" в Рязанской области, патриотической работе регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Особое внимание уделили развитию регионального проекта Книга Памяти "Солдаты Победы. 1941–1945 гг.". Недавно вышел 13 том издания. Ведется подготовка последующих томов, а также книг о военном наследии муниципальных образований области.
https://ria.ru/20241216/malkov-1989387418.html
https://ria.ru/20241211/malkov-1988702277.html
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рязанская область, павел малков, поисковое движение россии, российский детский фонд
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Поисковое движение России, Российский детский фонд
Рязанский губернатор провел заседание регионального оргкомитета "Победа"

Рязанский Губернатор Малков провел заседание регионального оргкомитета "Победа"

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального организационного комитета "Победа", поставив задачу проведения мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в каждом муниципалитете, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Павел Малков провел заседание Рязанского областного организационного комитета "Победа", которое состоялось в региональном правительстве", - говорится в сообщении.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области
16 декабря, 10:26
Отмечается, что мероприятия в регионе пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. В частности, состоится Всероссийская акция "Георгиевская лента", будет реализован патриотический проект "Рязань фронтовая". В следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с "Поисковым движением России". Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в городе Касимове, поселках Шилово и в Александро-Невском. В области уже открыт региональный волонтерский центр 80-летия Победы для оказания максимального внимания ветеранам, труженикам тыла, вдовам.
"Важнейшая историческая дата для всей страны. Никто не должен забыть уроки Великой Отечественной войны, и наша задача – сохранить историческую правду. Работа идет. В юбилейный год надо наращивать и расширять… 80-летие Великой Победы в каждом муниципалитете нужно провести достойно, на самом высоком уровне. Продумать все: оформление, благоустройство, уборку улиц, реставрацию мемориалов, праздничные программы. И, конечно, очень важна индивидуальная работа с ветеранами, которых нужно окружить максимальной заботой", - цитирует Малкова его пресс-служба.
На заседании, уточняется в сообщении, речь также шла о комплексе мер, направленных на сохранение исторического наследия, результатах деятельности "Поискового движения России" в Рязанской области, патриотической работе регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Особое внимание уделили развитию регионального проекта Книга Памяти "Солдаты Победы. 1941–1945 гг.". Недавно вышел 13 том издания. Ведется подготовка последующих томов, а также книг о военном наследии муниципальных образований области.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань
11 декабря, 21:11
 
Рязанская областьРязанская областьПавел МалковПоисковое движение РоссииРоссийский детский фонд
 
 
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