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В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома - РИА Новости, 17.12.2024
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15:51 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/perm-1989721183.html
В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома
В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома - РИА Новости, 17.12.2024
В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома
Следователи начали проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми, на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:51
2024-12-17T15:51
происшествия
пермь
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми, на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает во вторник СУСК по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях и в СМИ появилась информация, что рожениц в медучреждении в Перми размещают на кроватях в коридоре. Кроме того, из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медучреждения переполнены. Также уточнялось, что рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест. "В СУСК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении. В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что маршрутизацию рожениц поменяли, что позволило снизить нагрузку на акушерский стационар городской клинической больницы имени М.А. Тверье. "Ситуация являлась временной, она была решена уже в выходные. Роженицы направляются в другие родильные отделения Перми в соответствии с их уровнем родоразрешения", - рассказали в министерстве. По словам собеседника агентства, предугадать количество поступивших рожениц в отделение не представляется возможным. Так, на прошлой неделе в пятницу в отделение поступили сразу 22 роженицы, до этого заполняемость соответствовала норме. К понедельнику в коридорах уже никто не лежал.
https://ria.ru/20241211/krym-1988635306.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома

СК начал проверку данных о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми, на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает во вторник СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и в СМИ появилась информация, что рожениц в медучреждении в Перми размещают на кроватях в коридоре. Кроме того, из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медучреждения переполнены. Также уточнялось, что рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест.
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"В СУСК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.
В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что маршрутизацию рожениц поменяли, что позволило снизить нагрузку на акушерский стационар городской клинической больницы имени М.А. Тверье. "Ситуация являлась временной, она была решена уже в выходные. Роженицы направляются в другие родильные отделения Перми в соответствии с их уровнем родоразрешения", - рассказали в министерстве.
По словам собеседника агентства, предугадать количество поступивших рожениц в отделение не представляется возможным. Так, на прошлой неделе в пятницу в отделение поступили сразу 22 роженицы, до этого заполняемость соответствовала норме. К понедельнику в коридорах уже никто не лежал.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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