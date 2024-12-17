В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома
СК начал проверку данных о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми, на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает во вторник СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и в СМИ появилась информация, что рожениц в медучреждении в Перми размещают на кроватях в коридоре. Кроме того, из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медучреждения переполнены. Также уточнялось, что рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест.
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"В СУСК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.
В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что маршрутизацию рожениц поменяли, что позволило снизить нагрузку на акушерский стационар городской клинической больницы имени М.А. Тверье. "Ситуация являлась временной, она была решена уже в выходные. Роженицы направляются в другие родильные отделения Перми в соответствии с их уровнем родоразрешения", - рассказали в министерстве.
По словам собеседника агентства, предугадать количество поступивших рожениц в отделение не представляется возможным. Так, на прошлой неделе в пятницу в отделение поступили сразу 22 роженицы, до этого заполняемость соответствовала норме. К понедельнику в коридорах уже никто не лежал.