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Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово - РИА Новости, 17.12.2024
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово
Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:41
2024-12-17T09:41
2024-12-17T10:12
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Накануне поздно вечером возле многоквартирного дома в пермском селе Гамово обнаружили тело 17-летнего юноши и еще живую девушку с множественными травмами. Региональный СУСК после инцидента возбудил дело по статье о покушении на убийство.
https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html
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происшествия
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово
Врачи назвали тяжелым состояние девушки, которую доставили в больницу в Гамово