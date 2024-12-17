https://ria.ru/20241217/perm-1989606559.html

Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово

Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово - РИА Новости, 17.12.2024

Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово

Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:41

2024-12-17T09:41

2024-12-17T10:12

происшествия

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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Накануне поздно вечером возле многоквартирного дома в пермском селе Гамово обнаружили тело 17-летнего юноши и еще живую девушку с множественными травмами. Региональный СУСК после инцидента возбудил дело по статье о покушении на убийство.

https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html

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2024

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происшествия