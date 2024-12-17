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Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово - РИА Новости, 17.12.2024
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09:41 17.12.2024 (обновлено: 10:12 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/perm-1989606559.html
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово - РИА Новости, 17.12.2024
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово
Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:41
2024-12-17T10:12
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Накануне поздно вечером возле многоквартирного дома в пермском селе Гамово обнаружили тело 17-летнего юноши и еще живую девушку с множественными травмами. Региональный СУСК после инцидента возбудил дело по статье о покушении на убийство.
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происшествия
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии девушки, которую доставили в больницу в Гамово

Врачи назвали тяжелым состояние девушки, которую доставили в больницу в Гамово

© СУ СК России по Пермскому краю/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши и девушка с множественными травмами
Работа СК РФ на месте происшествия, где во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши и девушка с множественными травмами - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши и девушка с множественными травмами
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Медики оценивают состояние девушки, которая попала в больницу в пермском селе Гамово, как тяжелое, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Накануне поздно вечером возле многоквартирного дома в пермском селе Гамово обнаружили тело 17-летнего юноши и еще живую девушку с множественными травмами.

Региональный СУСК после инцидента возбудил дело по статье о покушении на убийство.
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