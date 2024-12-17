https://ria.ru/20241217/panda-1989725159.html

Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового

Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового - РИА Новости, 17.12.2024

Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового

Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика, а потом из его частей начала лепить нового, видео игры бамбукового медвежонка в вольере разместила... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:08

2024-12-17T16:08

2024-12-17T17:10

светлана акулова

московский зоопарк

москва

хорошие новости

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика, а потом из его частей начала лепить нового, видео игры бамбукового медвежонка в вольере разместила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Снеговик для Катюши, Катюша для Диндин. Очень хотелось нашей принцессе справиться со снеговиком, но у мамы свои планы на дочку", — написала Акулова в своем Telegram-канале. Юная панда всячески пыталась добраться до шляпы снеговика, ломая при этом его основу. Ее мама, Диндин, не смогла помешать бамбуковой медведице разрушить снежного "гостя" в их уличном вольере. Позже Катюша начала играть со снежным комом, который остался от сломанного снеговика. Выглядело так, как будто она лепит его заново. "Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг", — добавила Акулова.

https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html

москва

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Снеговик для Катюши Снеговик для Катюши, Катюша для Диндин. Очень хотелось нашей принцессе справиться со снеговиком, но у мамы свои планы на дочку. 2024-12-17T16:08 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, москва