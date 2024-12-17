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Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового - РИА Новости, 17.12.2024
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Хорошие новости
 
16:08 17.12.2024 (обновлено: 17:10 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/panda-1989725159.html
Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового
Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового - РИА Новости, 17.12.2024
Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового
Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика, а потом из его частей начала лепить нового, видео игры бамбукового медвежонка в вольере разместила... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:08
2024-12-17T17:10
светлана акулова
московский зоопарк
москва
хорошие новости
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика, а потом из его частей начала лепить нового, видео игры бамбукового медвежонка в вольере разместила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Снеговик для Катюши, Катюша для Диндин. Очень хотелось нашей принцессе справиться со снеговиком, но у мамы свои планы на дочку", — написала Акулова в своем Telegram-канале. Юная панда всячески пыталась добраться до шляпы снеговика, ломая при этом его основу. Ее мама, Диндин, не смогла помешать бамбуковой медведице разрушить снежного "гостя" в их уличном вольере. Позже Катюша начала играть со снежным комом, который остался от сломанного снеговика. Выглядело так, как будто она лепит его заново. "Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг", — добавила Акулова.
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
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Снеговик для Катюши
Снеговик для Катюши, Катюша для Диндин. Очень хотелось нашей принцессе справиться со снеговиком, но у мамы свои планы на дочку.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Хорошие новости
Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового

Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика и начала лепить нового

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сломала снеговика, а потом из его частей начала лепить нового, видео игры бамбукового медвежонка в вольере разместила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Снеговик для Катюши, Катюша для Диндин. Очень хотелось нашей принцессе справиться со снеговиком, но у мамы свои планы на дочку", — написала Акулова в своем Telegram-канале.
Юная панда всячески пыталась добраться до шляпы снеговика, ломая при этом его основу. Ее мама, Диндин, не смогла помешать бамбуковой медведице разрушить снежного "гостя" в их уличном вольере. Позже Катюша начала играть со снежным комом, который остался от сломанного снеговика. Выглядело так, как будто она лепит его заново.
"Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг", — добавила Акулова.
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Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
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