https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html

В АТОР оценили последствия отказа Турции от системы all inclusive

В АТОР оценили последствия отказа Турции от системы all inclusive - РИА Новости, 17.12.2024

В АТОР оценили последствия отказа Турции от системы all inclusive

Если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом — отдых там... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:47

2024-12-17T03:47

2024-12-17T06:28

артур мурадян

осман айык

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом — отдых там потеряет экономический смысл, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги", — сказал Мурадян. "Плюс если Турция станет "пионером" по запрету all inclusive, то другие страны с радостью это подхватят, и для туриндустрии страны это будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл", — добавил он. Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть.Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык летом заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.

https://ria.ru/20241115/turtsiya-1983874460.html

https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964338578.html

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артур мурадян, осман айык