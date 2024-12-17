https://ria.ru/20241217/oon-1989793587.html

В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова

В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова

В офисе генсека ООН, комментируя гибель начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвали "все стороны" проявить сдержанность и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:05

2024-12-17T21:05

2024-12-17T23:33

в мире

россия

москва

украина

игорь кириллов

стефан дюжаррик

оон

войска рхбз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976962511_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_182b72286019b966795b8e0e6c6efa8f.jpg

ООН, 17 дек — РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя гибель начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвали "все стороны" проявить сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. По данным СК России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", — сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован СБУ.

https://ria.ru/20241217/chizhov-1989767004.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989790310.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, игорь кириллов, стефан дюжаррик, оон, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)