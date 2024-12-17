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В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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21:05 17.12.2024 (обновлено: 23:33 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/oon-1989793587.html
В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова
В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова
В офисе генсека ООН, комментируя гибель начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвали "все стороны" проявить сдержанность и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:05
2024-12-17T23:33
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ООН, 17 дек — РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя гибель начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвали "все стороны" проявить сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. По данным СК России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", — сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован СБУ.
https://ria.ru/20241217/chizhov-1989767004.html
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в мире, россия, москва, украина, игорь кириллов, стефан дюжаррик, оон, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Стефан Дюжаррик, ООН, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
В офисе генсека ООН прокомментировали убийство Кириллова

В ООН призвали все стороны к сдержанности, комментируя убийство Кириллова

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Игорь Кириллов. Архивное фото
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ООН, 17 дек — РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя гибель начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвали "все стороны" проявить сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
По данным СК России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима
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"Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", — сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован СБУ.
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В миреРоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловСтефан ДюжаррикООНВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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