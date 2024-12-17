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В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову - РИА Новости, 17.12.2024
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15:25 17.12.2024 (обновлено: 16:34 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/odessa-1989713796.html
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову - РИА Новости, 17.12.2024
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову
В Одессе неизвестные оставили на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:25
2024-12-17T16:34
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Одессе неизвестные оставили на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". Надпись с аналогичным призывом появилась также на памятнике апельсину, установленному в память об отправке в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I . Когда появились эти надписи, телеканал не уточняет. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20241208/tank-pamyatnik-1988041565.html
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в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, павел i, сергей лавров
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Павел I, Сергей Лавров
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову

В Одессе неизвестные оставили надписи с призывом демонтировать памятники

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Одессе неизвестные оставили на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
Надпись с аналогичным призывом появилась также на памятнике апельсину, установленному в память об отправке в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I . Когда появились эти надписи, телеканал не уточняет.
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Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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В миреУкраинаОдессаРоссияАлександр ПушкинПавел IСергей Лавров
 
 
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