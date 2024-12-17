Очевидец рассказал, как боевики ВСУ поджигали дома в Курской области
Жительница Курской области рассказала о поджогах боевиками ВСУ домов в селах
Разрушенный дом в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирные жители села Плехово в Курской области боялись оставаться в своих домах, так как их поджигали украинские боевики и поэтому прятались в лесах, рассказала жительница села Нина Крюкова.
Показания Крюковой есть в распоряжении РИА Новости, их предоставил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Сейчас женщина находится в пункте временного размещения (ПВР).
"Двадцать пятого августа мы погорели. До этого жили все время по лесам, по садам. В доме ни единственного дня не ночевали, потому что ... (атаковали) дроны, украинцы ходили по хатам и поджигали дома. Осталось домов 10-15, но не больше", - рассказала Крюкова Мирошнику.
Она добавила, что 25 августа семьи местных жителей впервые вернулись в свои дома, чтобы переночевать, но в ту же ночь украинские боевики атаковали дома мирных жителей.
"Двадцать пятого августа (ВСУ) расстреляли дома и один загорелся. До моего дома не дошли. Им помешали люди, которые там оставались, они закричали: "Что же вы делаете?". Они (ВСУ) на мотоциклы сели и уехали – два человека. Мы выскочили в огород и хотели опять уходить в посадку. Смотрим, загорелись дома. Сначала один дом, потом другой, потом начал третий дом гореть. Около восьми часов они загорелись, а часов в десять загорелся соседский сарай. А мы уже сгорели в четыре часа утра", - отметила женщина.
По словам Крюковой, некоторое время жители села не сталкивались с украинскими военными, но подвергались регулярным обстрелам.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысяч лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.