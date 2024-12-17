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ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 17.12.2024 (обновлено: 09:20 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/obstrel-1989603323.html
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки - РИА Новости, 17.12.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 20 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:19
2024-12-17T09:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 20 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в шести приграничных районах области подвергся ударам со стороны Украины. Было выпущено 59 снарядов и совершены атаки 22 дронами. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, двух социальных объектах, котельной и грузовом автомобиле. "В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано с помощью двух FPV-дронов. В результате атаки одного из них на грузовой автомобиль ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и совершена атака восемью беспилотниками. В Грайворонском муниципальном округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 13 снарядами и атакам 10 БПЛА. "В Краснояружском районе село Староселье подверглось обстрелу с помощью трех снарядов. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущено семь боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Шебекино, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками 22 раза за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника
Разбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 20 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в шести приграничных районах области подвергся ударам со стороны Украины. Было выпущено 59 снарядов и совершены атаки 22 дронами. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, двух социальных объектах, котельной и грузовом автомобиле.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области
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"В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано с помощью двух FPV-дронов. В результате атаки одного из них на грузовой автомобиль ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и совершена атака восемью беспилотниками. В Грайворонском муниципальном округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 13 снарядами и атакам 10 БПЛА.
"В Краснояружском районе село Староселье подверглось обстрелу с помощью трех снарядов. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущено семь боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковШебекиноПроисшествия
 
 
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