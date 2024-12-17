ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 20 раз за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками 22 раза за сутки
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании мэрии Белгорода в результате атаки украинского беспилотника
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БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 20 раз, пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в шести приграничных районах области подвергся ударам со стороны Украины. Было выпущено 59 снарядов и совершены атаки 22 дронами. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, двух социальных объектах, котельной и грузовом автомобиле.
"В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано с помощью двух FPV-дронов. В результате атаки одного из них на грузовой автомобиль ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и совершена атака восемью беспилотниками. В Грайворонском муниципальном округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 13 снарядами и атакам 10 БПЛА.
"В Краснояружском районе село Староселье подверглось обстрелу с помощью трех снарядов. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущено семь боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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