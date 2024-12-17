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Москалькова рассказала о переговорах с Украиной о большом обмене пленными
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной о большом обмене пленными - РИА Новости, 17.12.2024
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной о большом обмене пленными
Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:25
2024-12-17T14:25
2024-12-17T14:25
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Пока не достигнуты договоренности о большом обмене (пленными с Украиной - ред.). Вы знаете, что я публиковала два списка: один на 900 человек, другой на 600 человек, которых мы направили Украинской стороне и готовы отдать. Мы ждали бы такого же количества военнопленных со стороны Украины", - сказала Москалькова на пресс-конференции.
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в мире, украина, россия, татьяна москалькова
В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной о большом обмене пленными
Москалькова: договоренности с Украиной об обмене пленными пока не достигнуты