https://ria.ru/20241217/neyrotreyder-1989581864.html
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров - РИА Новости, 17.12.2024
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:17
2024-12-17T04:17
2024-12-17T04:17
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и уровнем стресса трейдеров в процессе торговли, а в критические моменты запрещает открывать новые позиции, рассказали РИА Новости в компании-разработчике IT-продуктов Neiry. "Российский ИТ-стартап Seamless представил решение для трейдеров "НейроТрейдер" на базе нейротехнологий Neiry. Оно обеспечивает контроль над эмоциональным состоянием трейдера и уровнем его стресса для эффективного управления рисками в процессе торговли. При очень высоких уровнях стресса трейдера появляется запрет на открытие новых позиций. Это позволяет сделать паузу, сходить "подышать" и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", - рассказали в Neiry. Разработчики объясняют, что из-за динамичного состояния экономики - повышения курса долларов, новых санкций и роста инфляции - трейдерам приходится сидеть за компьютерами по 14-16 в день. А сильные эмоциональные состояния и стресс могут негативно сказываться на принятии финансовых решений, искажать восприятие информации и оценку рисков. ИИ-инструмент, в свою очередь, берет на себя функцию контроля за показателями стресса через анализ мозговой активности - торговый терминал и нейроинтефейс подключены к фондовой или криптовалютной бирже. На основе алгоритмов система понимает, когда пользователь может принять "роковое" решение. "Нейротрейдер" ограничивает торговые возможности и снижает риски потерь, основываясь на показателях уровня стресса, расслабления и концентрации. "В момент фиксации повышенного уровня стресса программа ограничивает мои торговые возможности: размер плеча автоматически уменьшается, размер исходной позиции также уменьшается, а при критических показателях стресса срабатывает запрет на открытие новых позиций. Это заставляет меня сделать паузу, сходить "подышать", проветриться и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", — прокомментировал основатель Seamless Виталий Будич.
https://ria.ru/20241212/rossiya-1988785325.html
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров "Нейротрейдер"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и уровнем стресса трейдеров в процессе торговли, а в критические моменты запрещает открывать новые позиции, рассказали РИА Новости в компании-разработчике IT-продуктов Neiry.
"Российский ИТ-стартап Seamless представил решение для трейдеров "НейроТрейдер" на базе нейротехнологий Neiry. Оно обеспечивает контроль над эмоциональным состоянием трейдера и уровнем его стресса для эффективного управления рисками в процессе торговли. При очень высоких уровнях стресса трейдера появляется запрет на открытие новых позиций. Это позволяет сделать паузу, сходить "подышать" и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", - рассказали в Neiry.
Разработчики объясняют, что из-за динамичного состояния экономики - повышения курса долларов, новых санкций и роста инфляции - трейдерам приходится сидеть за компьютерами по 14-16 в день. А сильные эмоциональные состояния и стресс могут негативно сказываться на принятии финансовых решений, искажать восприятие информации и оценку рисков.
ИИ-инструмент, в свою очередь, берет на себя функцию контроля за показателями стресса через анализ мозговой активности - торговый терминал и нейроинтефейс подключены к фондовой или криптовалютной бирже. На основе алгоритмов система понимает, когда пользователь может принять "роковое" решение. "Нейротрейдер" ограничивает торговые возможности и снижает риски потерь, основываясь на показателях уровня стресса, расслабления и концентрации.
"В момент фиксации повышенного уровня стресса программа ограничивает мои торговые возможности: размер плеча автоматически уменьшается, размер исходной позиции также уменьшается, а при критических показателях стресса срабатывает запрет на открытие новых позиций. Это заставляет меня сделать паузу, сходить "подышать", проветриться и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", — прокомментировал основатель Seamless Виталий Будич.