https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989711024.html

Ликвидация силами МЧС разлива нефтепродуктов в Черном море пока невозможна

Ликвидация силами МЧС разлива нефтепродуктов в Черном море пока невозможна - РИА Новости, 17.12.2024

Ликвидация силами МЧС разлива нефтепродуктов в Черном море пока невозможна

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, заявил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:13

2024-12-17T15:13

2024-12-17T18:23

происшествия

черное море

краснодарский край

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, заявил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. "На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься - и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки", - сказал Штриков в эфире телеканала "Россия 24". Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести совещание под руководством губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/neft-1989501016.html

https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html

черное море

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, черное море, краснодарский край, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе