https://ria.ru/20241217/neft-1989713060.html
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефти
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефти - РИА Новости, 17.12.2024
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефти
У танкера "Волгонефть", подавшего минувшей ночью сигнал бедствия вблизи порта Кавказ на Кубани, утечки нефтепродуктов в воду не было, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:19
2024-12-17T15:19
2024-12-17T15:35
кавказ
происшествия
керченский пролив
анапа
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989711774_0:64:1301:795_1920x0_80_0_0_ec72faac03232707fe2cb816a8664874.jpg
КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. У танкера "Волгонефть", подавшего минувшей ночью сигнал бедствия вблизи порта Кавказ на Кубани, утечки нефтепродуктов в воду не было, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У судна утечки нефтепродуктов в воду не было", - сказал собеседник агентства.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
кавказ
керченский пролив
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989711774_0:0:1165:873_1920x0_80_0_0_0caa19b2bd20e181ca77813fa4762b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кавказ, происшествия, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Кавказ, Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефти
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефтепродуктов