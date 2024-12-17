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НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/nato-1989775404.html
НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине
НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине - РИА Новости, 17.12.2024
НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине
НАТО взяла на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине, что говорит о более непосредственном участии альянса в конфликте, передает... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:11
2024-12-17T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО взяла на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине, что говорит о более непосредственном участии альянса в конфликте, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник. "НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, отмечается, что штаб миссии по координации помощи Украине (NSATU, инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения) полностью начал работу на американской базе в немецком Висбадене. Тем не менее западные дипломаты полагают, что передача координации помощи в руки НАТО будет иметь ограниченный эффект, так как победивший на выборах в США Дональд Трамп все равно может сократить поддержку Вашингтоном Киева, что станет серьезным ударом для Украины, так как США являются одной из основных стран НАТО и передают большую часть помощи. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входит порядка 50 стран, в том числе, не являющихся членами альянса. Контактная группа (формат "Рамштайн") функционировала под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, обсуждался переход руководства контактной группой непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988536133.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине

Reuters: НАТО взяла на себя функции по координации помощи Украине вместо США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО взяла на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине, что говорит о более непосредственном участии альянса в конфликте, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник.
"НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте", - говорится в сообщении агентства.
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Вчера, 16:27
Кроме того, отмечается, что штаб миссии по координации помощи Украине (NSATU, инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения) полностью начал работу на американской базе в немецком Висбадене. Тем не менее западные дипломаты полагают, что передача координации помощи в руки НАТО будет иметь ограниченный эффект, так как победивший на выборах в США Дональд Трамп все равно может сократить поддержку Вашингтоном Киева, что станет серьезным ударом для Украины, так как США являются одной из основных стран НАТО и передают большую часть помощи.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входит порядка 50 стран, в том числе, не являющихся членами альянса. Контактная группа (формат "Рамштайн") функционировала под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, обсуждался переход руководства контактной группой непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты
11 декабря, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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