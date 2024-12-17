НАТО переняла от США координацию военной помощи Запада Украине
Reuters: НАТО взяла на себя функции по координации помощи Украине вместо США
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО взяла на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине, что говорит о более непосредственном участии альянса в конфликте, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник.
Кроме того, отмечается, что штаб миссии по координации помощи Украине (NSATU, инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения) полностью начал работу на американской базе в немецком Висбадене. Тем не менее западные дипломаты полагают, что передача координации помощи в руки НАТО будет иметь ограниченный эффект, так как победивший на выборах в США Дональд Трамп все равно может сократить поддержку Вашингтоном Киева, что станет серьезным ударом для Украины, так как США являются одной из основных стран НАТО и передают большую часть помощи.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входит порядка 50 стран, в том числе, не являющихся членами альянса. Контактная группа (формат "Рамштайн") функционировала под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, обсуждался переход руководства контактной группой непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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