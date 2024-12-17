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В Госдуме оценили перспективы сохранения наличных в обороте - РИА Новости, 17.12.2024
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06:51 17.12.2024 (обновлено: 07:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/nalichnye-1989589474.html
В Госдуме оценили перспективы сохранения наличных в обороте
В Госдуме оценили перспективы сохранения наличных в обороте - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме оценили перспективы сохранения наличных в обороте
Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:51
2024-12-17T07:14
экономика
технологии
россия
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных", - сказал депутат. Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, "революции точно не будет". "У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться", - добавил глава комитета. "Есть привычки, традиции, особенно у старшего поколения. Младшие, конечно, уже вообще наличными не пользуются", - отметил Аксаков. В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина позже поясняла, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями - сначала крупнейших игроков, более к этому готовых, а затем и всех остальных.
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экономика, технологии, россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Россия, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Госдуме оценили перспективы сохранения наличных в обороте

Аксаков: власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных", - сказал депутат.
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Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, "революции точно не будет". "У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться", - добавил глава комитета.
"Есть привычки, традиции, особенно у старшего поколения. Младшие, конечно, уже вообще наличными не пользуются", - отметил Аксаков.
В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина позже поясняла, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями - сначала крупнейших игроков, более к этому готовых, а затем и всех остальных.
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