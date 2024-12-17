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Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима - РИА Новости, 17.12.2024
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15:22 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/myagkov-1989713615.html
Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима
Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима - РИА Новости, 17.12.2024
Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима
Все преступления киевского режима и его пособников должны тщательно фиксироваться для расследования их государственной комиссией по аналогии с созданной в годы... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:22
2024-12-17T15:22
россия
селидово
российское военно-историческое общество (рвио)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима и его пособников должны тщательно фиксироваться для расследования их государственной комиссией по аналогии с созданной в годы Великой Отечественной войны, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "Еще в годы Великой Отечественной войны в 1942 году благодаря нашим военным прокурорам была создана чрезвычайная комиссия по расследованию зверств нацистских преступников и их пособников. Благодаря работе нашей комиссии после войны был создан Нюрнбергский трибунал. Мне кажется, на данном этапе государственная комиссия тоже необходима сейчас в России, на государственном уровне мы должны поднять эту планку, когда работают и следственные органы, и международный общественный трибунал", - сказал Мягков, представляя доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". По его словам, на государственном уровне должны фиксироваться все эти преступления, чтобы после окончания СВО все преступления были представлены мировой общественности, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным "Когда укронацистские подразделения отступали из Селидово, они действовали ровно так, как действовали немецкие карательные подразделения и их пособники - шуцманшафт батальоны… которые убивали мирных граждан и пытались, кстати говоря, нередко представлять это как зверство со стороны Красной Армии", - отметил научный директор РВИО. Он подчеркнул, что Российское военно-историческое общество давно ведет работу по публикации документов и свидетельств, которые характеризуют украинских неонацистов, о тех, кто сегодня противостоит России и убивает мирное население, рассказывая "о зверствах украинских неонацистов, начиная с 2014 года до 2023 год". "Если преступники, совершавшие преступления против мирных граждан, не будут осуждены, если они не понесут заслуженное возмездие, война, можно сказать, не будет закончена", - заключил Мягков.
https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html
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россия, селидово, российское военно-историческое общество (рвио), вооруженные силы украины, в мире
Россия, Селидово, Российское военно-историческое общество (РВИО), Вооруженные силы Украины, В мире
Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима

Директор РВИО Мягков: преступления Киева должна расследовать госкомиссия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Мягков
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Мягков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима и его пособников должны тщательно фиксироваться для расследования их государственной комиссией по аналогии с созданной в годы Великой Отечественной войны, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Еще в годы Великой Отечественной войны в 1942 году благодаря нашим военным прокурорам была создана чрезвычайная комиссия по расследованию зверств нацистских преступников и их пособников. Благодаря работе нашей комиссии после войны был создан Нюрнбергский трибунал. Мне кажется, на данном этапе государственная комиссия тоже необходима сейчас в России, на государственном уровне мы должны поднять эту планку, когда работают и следственные органы, и международный общественный трибунал", - сказал Мягков, представляя доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
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По его словам, на государственном уровне должны фиксироваться все эти преступления, чтобы после окончания СВО все преступления были представлены мировой общественности, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным
"Когда укронацистские подразделения отступали из Селидово, они действовали ровно так, как действовали немецкие карательные подразделения и их пособники - шуцманшафт батальоны… которые убивали мирных граждан и пытались, кстати говоря, нередко представлять это как зверство со стороны Красной Армии", - отметил научный директор РВИО.
Он подчеркнул, что Российское военно-историческое общество давно ведет работу по публикации документов и свидетельств, которые характеризуют украинских неонацистов, о тех, кто сегодня противостоит России и убивает мирное население, рассказывая "о зверствах украинских неонацистов, начиная с 2014 года до 2023 год".
"Если преступники, совершавшие преступления против мирных граждан, не будут осуждены, если они не понесут заслуженное возмездие, война, можно сказать, не будет закончена", - заключил Мягков.
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РоссияСелидовоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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