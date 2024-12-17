https://ria.ru/20241217/mvd-1989590835.html

МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов - РИА Новости, 17.12.2024

МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

МВД РФ советует россиянам перед новогодними праздниками проверить срок действия своих заграничных паспортов, это позволит избежать ажиотажа и очередей при... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:01

2024-12-17T07:01

2024-12-17T07:01

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МВД РФ советует россиянам перед новогодними праздниками проверить срок действия своих заграничных паспортов, это позволит избежать ажиотажа и очередей при оформлении нового документа, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Министерство отмечает, что основной поток обращений на замену заграничного паспорта приходится на новогодние праздники и предотпускной сезон - с марта по июнь. "Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа", - говорится в материалах ведомства. Сообщается, что оформить новый загранпаспорт можно любым удобным способом: в территориальном органе МВД России, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20241018/zagranpasport-1778881578.html

https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)