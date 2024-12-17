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МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов - РИА Новости, 17.12.2024
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07:01 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/mvd-1989590835.html
МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов
МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов - РИА Новости, 17.12.2024
МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов
МВД РФ советует россиянам перед новогодними праздниками проверить срок действия своих заграничных паспортов, это позволит избежать ажиотажа и очередей при... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:01
2024-12-17T07:01
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МВД РФ советует россиянам перед новогодними праздниками проверить срок действия своих заграничных паспортов, это позволит избежать ажиотажа и очередей при оформлении нового документа, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Министерство отмечает, что основной поток обращений на замену заграничного паспорта приходится на новогодние праздники и предотпускной сезон - с марта по июнь. "Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа", - говорится в материалах ведомства. Сообщается, что оформить новый загранпаспорт можно любым удобным способом: в территориальном органе МВД России, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
https://ria.ru/20241018/zagranpasport-1778881578.html
https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД порекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

МВД порекомендовало перед Новым годом проверить срок действия загранпаспортов

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МВД РФ советует россиянам перед новогодними праздниками проверить срок действия своих заграничных паспортов, это позволит избежать ажиотажа и очередей при оформлении нового документа, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Министерство отмечает, что основной поток обращений на замену заграничного паспорта приходится на новогодние праздники и предотпускной сезон - с марта по июнь.
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"Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа", - говорится в материалах ведомства.
Сообщается, что оформить новый загранпаспорт можно любым удобным способом: в территориальном органе МВД России, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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