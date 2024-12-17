https://ria.ru/20241217/msp-1989424687.html

Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года

Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года - РИА Новости, 17.12.2024

Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года

За три года реализации проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов, в том числе формата "магазин в магазине" в крупных федеральных и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:00

2024-12-17T10:00

2024-12-17T10:00

экономика

россия

республика крым

республика татарстан (татарстан)

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. За три года реализации проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов, в том числе формата "магазин в магазине" в крупных федеральных и региональных сетях, отдельно стоящие и передвижные, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Более 850 малых и средних сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из 34 регионов России стали поставщиками "Фермерских островков" с момента открытия первого торгового объекта в 2021 году", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также подчеркнул, что реализация продукции в "Фермерских островках" уже помогла 31 компании нарастить объемы производства и напрямую начать работу с крупными торговыми сетями.Лидерами по количеству открытых торговых объектов в регионе стали Республика Крым – пять островков, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – по четыре островка.Ассортимент продукции "Фермерских островков" отличается от региона к региону. На севере страны распространены дикоросы, оленина, солонина, рыба, приготовленные по национальным рецептам. На юге на прилавках наблюдается изобилие овощей и фруктов. В республиках, где широко распространен ислам, популярны халяльные продукты. В таежных краях – различные кондитерские изделия из кедровых орешков, лесных ягод, говорится в сообщении.Появляются и локальные рекорды. В Архангельске на площадке "Фермерского островка" в неделю реализуется более 100 килограммов сала. В Туле производитель фирменной колбасы благодаря продажам решил запустить в 2025 году собственный свинокомплекс. Ради этого уже засеяно 100 гектаров пшеницей, горохом и рапсом на корм скоту.В Московской области островки устроены на базе передвижной платформы отечественного производства "Мобитрак". Передвижные магазины позволяют предпринимателям значительно упростить открытие торговых объектов и снизить риски неправильного выбора торговой локации, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что первый "Фермерский островок" открылся 17 декабря 2021 года в Уфе.

https://ria.ru/20241204/kmsp-1987120964.html

https://ria.ru/20241202/msp-1986846827.html

россия

республика крым

республика татарстан (татарстан)

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экономика, россия, республика крым, республика татарстан (татарстан), александр исаевич, корпорация мсп