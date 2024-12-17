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Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года - РИА Новости, 17.12.2024
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10:00 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/msp-1989424687.html
Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года
Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года - РИА Новости, 17.12.2024
Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года
За три года реализации проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов, в том числе формата "магазин в магазине" в крупных федеральных и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:00
2024-12-17T10:00
экономика
россия
республика крым
республика татарстан (татарстан)
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. За три года реализации проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов, в том числе формата "магазин в магазине" в крупных федеральных и региональных сетях, отдельно стоящие и передвижные, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП)."Более 850 малых и средних сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из 34 регионов России стали поставщиками "Фермерских островков" с момента открытия первого торгового объекта в 2021 году", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также подчеркнул, что реализация продукции в "Фермерских островках" уже помогла 31 компании нарастить объемы производства и напрямую начать работу с крупными торговыми сетями.Лидерами по количеству открытых торговых объектов в регионе стали Республика Крым – пять островков, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – по четыре островка.Ассортимент продукции "Фермерских островков" отличается от региона к региону. На севере страны распространены дикоросы, оленина, солонина, рыба, приготовленные по национальным рецептам. На юге на прилавках наблюдается изобилие овощей и фруктов. В республиках, где широко распространен ислам, популярны халяльные продукты. В таежных краях – различные кондитерские изделия из кедровых орешков, лесных ягод, говорится в сообщении.Появляются и локальные рекорды. В Архангельске на площадке "Фермерского островка" в неделю реализуется более 100 килограммов сала. В Туле производитель фирменной колбасы благодаря продажам решил запустить в 2025 году собственный свинокомплекс. Ради этого уже засеяно 100 гектаров пшеницей, горохом и рапсом на корм скоту.В Московской области островки устроены на базе передвижной платформы отечественного производства "Мобитрак". Передвижные магазины позволяют предпринимателям значительно упростить открытие торговых объектов и снизить риски неправильного выбора торговой локации, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что первый "Фермерский островок" открылся 17 декабря 2021 года в Уфе.
https://ria.ru/20241204/kmsp-1987120964.html
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экономика, россия, республика крым, республика татарстан (татарстан), александр исаевич, корпорация мсп
Экономика, Россия, Республика Крым, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Исаевич, Корпорация МСП
Более 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года

МСП: в рамках проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. За три года реализации проекта "Фермерский островок" организовано 85 торговых объектов, в том числе формата "магазин в магазине" в крупных федеральных и региональных сетях, отдельно стоящие и передвижные, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
"Более 850 малых и средних сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из 34 регионов России стали поставщиками "Фермерских островков" с момента открытия первого торгового объекта в 2021 году", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
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Он также подчеркнул, что реализация продукции в "Фермерских островках" уже помогла 31 компании нарастить объемы производства и напрямую начать работу с крупными торговыми сетями.
Лидерами по количеству открытых торговых объектов в регионе стали Республика Крым – пять островков, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – по четыре островка.
Ассортимент продукции "Фермерских островков" отличается от региона к региону. На севере страны распространены дикоросы, оленина, солонина, рыба, приготовленные по национальным рецептам. На юге на прилавках наблюдается изобилие овощей и фруктов. В республиках, где широко распространен ислам, популярны халяльные продукты. В таежных краях – различные кондитерские изделия из кедровых орешков, лесных ягод, говорится в сообщении.
Появляются и локальные рекорды. В Архангельске на площадке "Фермерского островка" в неделю реализуется более 100 килограммов сала. В Туле производитель фирменной колбасы благодаря продажам решил запустить в 2025 году собственный свинокомплекс. Ради этого уже засеяно 100 гектаров пшеницей, горохом и рапсом на корм скоту.
В Московской области островки устроены на базе передвижной платформы отечественного производства "Мобитрак". Передвижные магазины позволяют предпринимателям значительно упростить открытие торговых объектов и снизить риски неправильного выбора торговой локации, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что первый "Фермерский островок" открылся 17 декабря 2021 года в Уфе.
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ЭкономикаРоссияРеспублика КрымРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
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