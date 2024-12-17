https://ria.ru/20241217/moskva-1989765577.html

Компании могут посетить зарубежные бизнес-миссии благодаря поддержке города

Компании могут посетить зарубежные бизнес-миссии благодаря поддержке города - РИА Новости, 17.12.2024

Компании могут посетить зарубежные бизнес-миссии благодаря поддержке города

Столичные компании могут принять участие в международных выставках и специализированных бизнес-миссиях в различных странах, в этом им оказывают поддержку в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:30

2024-12-17T18:30

2024-12-17T18:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

марокко

алжир (провинция)

юрий антонов

сергей собянин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Столичные компании могут принять участие в международных выставках и специализированных бизнес-миссиях в различных странах, в этом им оказывают поддержку в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Моспроме, сообщил генеральный директор АО МПБК "ОЧАКОВО" Юрий Антонов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва занимает лидирующую позицию среди регионов страны по объёму несырьевого неэнергетического экспорта. По итогам января-сентября 2024 года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя."Мы в компании "ОЧАКОВО" уделяем огромное внимание развитию не только внутренней торговле, но и экспортному направлению. Уже несколько лет при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Моспрома компания "ОЧАКОВО" регулярно принимает участие в международных выставках и специализированных бизнес-миссиях в различных странах. Это отличная возможность выйти на новые рынки. Например, в феврале этого года мы приняли участие в бизнес-миссии по расширению присутствия на рынке арабских стран, а в марте уже по африканским странам, таким как Марокко, Алжир и Египет", - сказал Антонов.Он добавил, что благодаря сотрудничеству с экспортным центром компания получила подробные инструкции по сертифицированию продукции компании для рынка Персидского залива и подписала ряд контрактов с партнерами из КСА."Только в уходящем 2024 году Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" заключил порядка 10 контрактов на поставку напитков в Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию", - отметил Антонов.Кроме того, компания продолжает работать с Южной Кореей и Китаем по контрактам, которые были заключены в 2023 году. Есть и действующие контракты с Сербией и Болгарией."Уверены, что наше сотрудничество с Моспром и дальше будет способствовать развитию успешной внешнеэкономической деятельности компании", - пояснил Антонов.

https://ria.ru/20241217/liksutov-1989723333.html

https://ria.ru/20241217/gorprogramma-1989686787.html

москва

марокко

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москва, марокко, алжир (провинция), юрий антонов, сергей собянин, поддержка бизнеса