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Благоустройство улицы Миклухо-Маклая провели на юго-западе Москвы
Благоустройство улицы Миклухо-Маклая провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
Благоустройство улицы Миклухо-Маклая провели на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству улицы Миклухо-Маклая на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:31
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству улицы Миклухо-Маклая на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было создать комфортные условия для пешеходов, поэтому акцент был сделан на расширение тротуаров и модернизацию системы освещения. В рамках программы "Чистое небо" воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ заменили асфальтовое покрытие тротуаров общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, при необходимости на них можно выделить велодорожки. "На проезжей части уложили новый асфальт площадью более 40 тысяч "квадратов", для автомобилистов организовали парковочные карманы. Установили почти 150 фонарей со светодиодными светильниками, нерегулируемые наземные пешеходные переходы оснастили 18 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Он уточнил, что пять старых остановочных павильонов заменили на современные с зарядными слотами, дополнительно разместили еще три остановки. Два подземных перехода, расположенных у здания РУДН, продублировали "зебрами" со светофорами. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На улице Миклухо-Маклая привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью почти 20,5 тысячи квадратных метров, высадили более 50 деревьев.
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москва, петр бирюков, рудн
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, РУДН
Благоустройство улицы Миклухо-Маклая провели на юго-западе Москвы
Петр Бирюков: на юго-запад Москвы провели благоустройство улицы Миклухо-Маклая
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству улицы Миклухо-Маклая на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было создать комфортные условия для пешеходов, поэтому акцент был сделан на расширение тротуаров и модернизацию системы освещения. В рамках программы "Чистое небо" воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ заменили асфальтовое покрытие тротуаров общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, при необходимости на них можно выделить велодорожки.
"На проезжей части уложили новый асфальт площадью более 40 тысяч "квадратов", для автомобилистов организовали парковочные карманы. Установили почти 150 фонарей со светодиодными светильниками, нерегулируемые наземные пешеходные переходы оснастили 18 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра.
Он уточнил, что пять старых остановочных павильонов заменили на современные с зарядными слотами, дополнительно разместили еще три остановки. Два подземных перехода, расположенных у здания РУДН
, продублировали "зебрами" со светофорами.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На улице Миклухо-Маклая привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью почти 20,5 тысячи квадратных метров, высадили более 50 деревьев.