https://ria.ru/20241217/moskva-1989651238.html

Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов

Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024

Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов

Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:29

2024-12-17T12:29

2024-12-17T13:06

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, специалисты изучают и собирают улики.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.Как сообщала РИА Новости жительница дома на Рязанском проспекте, взрыв раздался в районе 6.12 утра.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве