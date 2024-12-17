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Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
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12:29 17.12.2024 (обновлено: 13:06 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/moskva-1989651238.html
Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов
Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов
Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:29
2024-12-17T13:06
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, специалисты изучают и собирают улики.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.Как сообщала РИА Новости жительница дома на Рязанском проспекте, взрыв раздался в районе 6.12 утра.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб Кириллов

Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, где погиб генерал Кириллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты ищут улики на месте взрыва самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, специалисты изучают и собирают улики.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
Как сообщала РИА Новости жительница дома на Рязанском проспекте, взрыв раздался в районе 6.12 утра.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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