https://ria.ru/20241217/moskva-1989589040.html

Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом

Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом - РИА Новости, 17.12.2024

Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом

Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:45

2024-12-17T06:45

2024-12-17T06:45

москва

porsche panamera

осаго

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом", - сказал собеседник агентства. В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна. В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что у сбившей ребенка и его няню не было полиса ОСАГО. Кроме того, женщина после ДТП отказывалась проходить медосвидетельствование на опьянение.

https://ria.ru/20241216/osago-1989392058.html

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москва, porsche panamera, осаго, происшествия