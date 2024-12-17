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Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом - РИА Новости, 17.12.2024
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом
Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:45
2024-12-17T06:45
2024-12-17T06:45
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом", - сказал собеседник агентства. В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна. В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что у сбившей ребенка и его няню не было полиса ОСАГО. Кроме того, женщина после ДТП отказывалась проходить медосвидетельствование на опьянение.
https://ria.ru/20241216/osago-1989392058.html
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москва, porsche panamera, осаго, происшествия
Москва, Porsche Panamera, ОСАГО, Происшествия
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом
Ребенок, которого сбила водитель Porsche в Новой Москве, страдал аутизмом