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Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом - РИА Новости, 17.12.2024
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06:45 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moskva-1989589040.html
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом - РИА Новости, 17.12.2024
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом
Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:45
2024-12-17T06:45
москва
porsche panamera
осаго
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом", - сказал собеседник агентства. В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна. В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что у сбившей ребенка и его няню не было полиса ОСАГО. Кроме того, женщина после ДТП отказывалась проходить медосвидетельствование на опьянение.
https://ria.ru/20241216/osago-1989392058.html
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москва, porsche panamera, осаго, происшествия
Москва, Porsche Panamera, ОСАГО, Происшествия
Сбитый в Новой Москве ребенок страдал аутизмом

Ребенок, которого сбила водитель Porsche в Новой Москве, страдал аутизмом

© Фото : Столичный СК/TelegramЖенщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ребенок, которого сбила водитель Porsche в новой Москве, страдал аутизмом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом", - сказал собеседник агентства.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО
Вчера, 10:49
В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.
В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что у сбившей ребенка и его няню не было полиса ОСАГО. Кроме того, женщина после ДТП отказывалась проходить медосвидетельствование на опьянение.
На месте ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Вчера, 11:15
 
МоскваPorsche PanameraОСАГОПроисшествия
 
 
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