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Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии в Москве - РИА Новости, 17.12.2024
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12:41 17.12.2024 (обновлено: 17:26 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/moroz-1989656068.html
Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии в Москве
Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии в Москве - РИА Новости, 17.12.2024
Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии в Москве
Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии и травматологии на улице Полянка в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:41
2024-12-17T17:26
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии и травматологии на улице Полянка в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Мероприятие, которое сегодня проводится в нашем институте для наших маленьких пациентов, имеет огромное значение. Когда ребенок поступает к нам в стационар, (он. — Прим. ред.) &lt;...&gt; испытывает негативные эмоции. Кто-то больше, кто-то меньше, но они всегда есть. Такие мероприятия, как празднование Нового года, Рождества и других праздников, — они эти эмоции негативные сглаживают существенным образом. Дети понимают, что (это. — Прим. ред.) все-таки часть праздника, который наступает, они его лишены, и мы очень благодарны тем, кто эти праздники организует", — рассказал журналистам директор института Александр Брянцев. Спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра переоделись в Дедов Морозов, "высадились" на крыше института, а потом с помощью специального альпинистского снаряжения спустились по стенам, чтобы заглянуть в окна больничных палат и поздравить детей с Новым годом. "Подготовка, конечно, тяжелая, а все остальное окупается, когда это все проводится", — рассказал журналистам заместитель начальника ГКУ "ПСЦ", начальник аварийно-спасательной службы Денис Святынин. Он добавил, что новогодний десант Дедов Морозов проводится уже четвертый год, мероприятия будут проходить с 16 по 27 декабря. В последний день на Морозовской детской городской клинической больнице будет "висеть" порядка 50 Дедов Морозов.
https://ria.ru/20241212/ded-moroz-1988895415.html
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Новогодний "десант" Дедов Морозов в НИИ детской хирургии и травматологии на Полянке
Новогодний "десант" Дедов Морозов прошел в НИИ детской хирургии и травматологии на Полянке, передает корреспондент РИА Новости. В качестве сказочных персонажей выступали спасатели, они использовали альпинистское снаряжение. Снегурочки же предпочли твердо стоять на ногах. Такой "десант" проводится уже четвертый год, в этом году – с 16 по 27 декабря. В последний из этих дней на Морозовской детской городской клинической больнице будут "висеть" порядка 50 Дедов Морозов.
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общество, москва, дед мороз, морозовская детская городская клиническая больница, новый год, россия
Хорошие новости, Общество, Москва, Дед Мороз, Морозовская детская городская клиническая больница, Новый год, Россия
Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии в Москве

Новогодний десант Дедов Морозов высадился на крыше НИИ детской хирургии в Москве

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новогодний десант Дедов Морозов высадился в НИИ детской хирургии и травматологии на улице Полянка в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Мероприятие, которое сегодня проводится в нашем институте для наших маленьких пациентов, имеет огромное значение. Когда ребенок поступает к нам в стационар, (он. — Прим. ред.) <...> испытывает негативные эмоции. Кто-то больше, кто-то меньше, но они всегда есть. Такие мероприятия, как празднование Нового года, Рождества и других праздников, — они эти эмоции негативные сглаживают существенным образом. Дети понимают, что (это. — Прим. ред.) все-таки часть праздника, который наступает, они его лишены, и мы очень благодарны тем, кто эти праздники организует", — рассказал журналистам директор института Александр Брянцев.
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Спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра переоделись в Дедов Морозов, "высадились" на крыше института, а потом с помощью специального альпинистского снаряжения спустились по стенам, чтобы заглянуть в окна больничных палат и поздравить детей с Новым годом.
"Подготовка, конечно, тяжелая, а все остальное окупается, когда это все проводится", — рассказал журналистам заместитель начальника ГКУ "ПСЦ", начальник аварийно-спасательной службы Денис Святынин.
Он добавил, что новогодний десант Дедов Морозов проводится уже четвертый год, мероприятия будут проходить с 16 по 27 декабря. В последний день на Морозовской детской городской клинической больнице будет "висеть" порядка 50 Дедов Морозов.
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Хорошие новостиОбществоМоскваДед МорозМорозовская детская городская клиническая больницаНовый годРоссия
 
 
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