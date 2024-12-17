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Экс-премьер Молдавии призвал наказать власти за газовый кризис - РИА Новости, 17.12.2024
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23:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989802898.html
Экс-премьер Молдавии призвал наказать власти за газовый кризис
Экс-премьер Молдавии призвал наказать власти за газовый кризис - РИА Новости, 17.12.2024
Экс-премьер Молдавии призвал наказать власти за газовый кризис
Власти Молдавии должны понести наказание за то, что сами организовали газовый кризис в стране, заявил экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы"... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:24
2024-12-17T23:24
молдавия
кишинев
европа
василий тарлев
газпром
молдовагаз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны понести наказание за то, что сами организовали газовый кризис в стране, заявил экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "Чем больше я слышу аргументы определенных политиков, что "Газпром" нам должен поставлять газ по контракту, но при этом "партия власти" (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) отказывается вести переговоры и признавать долг "Молдовагаз" и даже обсуждать эту тему, тем больше убеждаюсь, что в руководстве страны находятся безответственные люди, и они должны быть наказаны. Это, к слову, мировая практика", - написал в своем Telegram-канале Тарлев. По его мнению, в государстве должны быть законные механизмы, которые бы могли блокировать необдуманные решения власти. "В противном случае нас ждет катастрофа. Как это произошло с газовым кризисом, которые власти сами и организовали", - пояснил политик. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241217/gaz-1989741950.html
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молдавия, кишинев, европа, василий тарлев, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Василий Тарлев, Газпром, Молдовагаз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Экс-премьер Молдавии призвал наказать власти за газовый кризис

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии должны понести наказание за газовый кризис

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны понести наказание за то, что сами организовали газовый кризис в стране, заявил экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
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"Чем больше я слышу аргументы определенных политиков, что "Газпром" нам должен поставлять газ по контракту, но при этом "партия власти" (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) отказывается вести переговоры и признавать долг "Молдовагаз" и даже обсуждать эту тему, тем больше убеждаюсь, что в руководстве страны находятся безответственные люди, и они должны быть наказаны. Это, к слову, мировая практика", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
По его мнению, в государстве должны быть законные механизмы, которые бы могли блокировать необдуманные решения власти. "В противном случае нас ждет катастрофа. Как это произошло с газовым кризисом, которые власти сами и организовали", - пояснил политик.
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В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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МолдавияКишиневЕвропаВасилий ТарлевГазпромМолдовагазМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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