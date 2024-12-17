https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989784002.html

Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, считает эксперт

Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2024

Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, считает эксперт

Молдавии при смене поставщика электроэнергии придется ее закупать в Румынии по цене в три раз дороже, чем у находящейся на территории Приднестровья Молдавской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:49

2024-12-17T19:49

2024-12-17T19:49

молдавия

румыния

кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Молдавии при смене поставщика электроэнергии придется ее закупать в Румынии по цене в три раз дороже, чем у находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, заявил бывший член наблюдательного совета "Молдовагаза", эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "Если не будет газа для Приднестровского региона, у нас будет дефицит электричества, и его надо будет импортировать из Румынии. Мы сейчас платим (Молдавской ГРЭС – ред.) примерно 61 евро за мегаватт. Открываем отчет румынской биржи OPCOM за ноябрь - средневзвешенная цена в Румынии составляет 188 евро", - заявил Тофилат на брифинге. На данный момент предприятие "Молдовагаз" получает газ из нескольких источников - от госпредприятия Energocom, от закупок на румынской товарной бирже BRM EST и от российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241217/gaz-1989741950.html

https://ria.ru/20241217/pridnestrove-1989645777.html

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молдавия, румыния, кишинев, молдовагаз, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире