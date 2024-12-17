Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии, считает эксперт
Тофилат: Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии в три раза дороже
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Молдавии при смене поставщика электроэнергии придется ее закупать в Румынии по цене в три раз дороже, чем у находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, заявил бывший член наблюдательного совета "Молдовагаза", эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
"Если не будет газа для Приднестровского региона, у нас будет дефицит электричества, и его надо будет импортировать из Румынии. Мы сейчас платим (Молдавской ГРЭС – ред.) примерно 61 евро за мегаватт. Открываем отчет румынской биржи OPCOM за ноябрь - средневзвешенная цена в Румынии составляет 188 евро", - заявил Тофилат на брифинге.
На данный момент предприятие "Молдовагаз" получает газ из нескольких источников - от госпредприятия Energocom, от закупок на румынской товарной бирже BRM EST и от российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.