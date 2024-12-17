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Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране - РИА Новости, 17.12.2024
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12:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989661085.html
Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране
Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране - РИА Новости, 17.12.2024
Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране
Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:59
2024-12-17T12:59
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). "Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны", - говорится в декларации Соцпартии. Социалисты отмечают, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу, единственная разумная стратегия для страны – возвращение к практике заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с "Газпромом" или любым другим поставщиком, который предоставит нам более низкую цену на "голубое топливо". "Только путем удешевления энергоресурсов при создании льготных условий для молдавских фермеров и товаропроизводителей, стимулировании создания рабочих мест в пределах Молдавии мы сможем возродить нашу экономику, добиться решения социальных проблем и построить по-настоящему справедливое общество. Нынешняя власть, полностью зависимая от внешних сил и приведшая страну на грань катастрофы, не способна решить ни одну из этих проблем", - отмечается в заявлении Соцпартии. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Вопрос был рассмотрен на заседании парламента 13 декабря, оппозиции не хватило голосов, чтобы отправить кабмин в отставку.
https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html
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в мире, молдавия, майя санду, дорин речан, газпром, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Дорин Речан, Газпром, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране

Партия социалистов призвала политсилы объединиться для смены власти в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
5 декабря, 08:00
"Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны", - говорится в декларации Соцпартии.
Социалисты отмечают, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу, единственная разумная стратегия для страны – возвращение к практике заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с "Газпромом" или любым другим поставщиком, который предоставит нам более низкую цену на "голубое топливо".
"Только путем удешевления энергоресурсов при создании льготных условий для молдавских фермеров и товаропроизводителей, стимулировании создания рабочих мест в пределах Молдавии мы сможем возродить нашу экономику, добиться решения социальных проблем и построить по-настоящему справедливое общество. Нынешняя власть, полностью зависимая от внешних сил и приведшая страну на грань катастрофы, не способна решить ни одну из этих проблем", - отмечается в заявлении Соцпартии.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Вопрос был рассмотрен на заседании парламента 13 декабря, оппозиции не хватило голосов, чтобы отправить кабмин в отставку.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной
Вчера, 10:24
 
В миреМолдавияМайя СандуДорин РечанГазпромВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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