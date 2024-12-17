https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989661085.html

Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране

Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране - РИА Новости, 17.12.2024

Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране

Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:59

2024-12-17T12:59

2024-12-17T12:59

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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). "Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны", - говорится в декларации Соцпартии. Социалисты отмечают, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу, единственная разумная стратегия для страны – возвращение к практике заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с "Газпромом" или любым другим поставщиком, который предоставит нам более низкую цену на "голубое топливо". "Только путем удешевления энергоресурсов при создании льготных условий для молдавских фермеров и товаропроизводителей, стимулировании создания рабочих мест в пределах Молдавии мы сможем возродить нашу экономику, добиться решения социальных проблем и построить по-настоящему справедливое общество. Нынешняя власть, полностью зависимая от внешних сил и приведшая страну на грань катастрофы, не способна решить ни одну из этих проблем", - отмечается в заявлении Соцпартии. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Вопрос был рассмотрен на заседании парламента 13 декабря, оппозиции не хватило голосов, чтобы отправить кабмин в отставку.

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду, дорин речан, газпром, выборы в молдавии — 2024