Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране
Партия социалистов призвала политсилы объединиться для смены власти в Молдавии
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии на своем сайте призвала другие политические силы республики объединиться, чтобы добиться смены власти в стране.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
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"Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны", - говорится в декларации Соцпартии.
Социалисты отмечают, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу, единственная разумная стратегия для страны – возвращение к практике заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с "Газпромом" или любым другим поставщиком, который предоставит нам более низкую цену на "голубое топливо".
"Только путем удешевления энергоресурсов при создании льготных условий для молдавских фермеров и товаропроизводителей, стимулировании создания рабочих мест в пределах Молдавии мы сможем возродить нашу экономику, добиться решения социальных проблем и построить по-настоящему справедливое общество. Нынешняя власть, полностью зависимая от внешних сил и приведшая страну на грань катастрофы, не способна решить ни одну из этих проблем", - отмечается в заявлении Соцпартии.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Вопрос был рассмотрен на заседании парламента 13 декабря, оппозиции не хватило голосов, чтобы отправить кабмин в отставку.