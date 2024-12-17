https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989618684.html

Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной

Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной - РИА Новости, 17.12.2024

Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:24

2024-12-17T10:24

2024-12-17T10:24

экономика

молдавия

кишинев

европа

дорин речан

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать поставки. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "Проблемы транзита газа не существует. "Газпром" должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа – надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством "Газпрома" поставлять газ в Республику Молдова", - заявил Речан журналистам. Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и "Газпромом" действует до октября 2026 года. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

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Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, кишинев, европа, дорин речан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)