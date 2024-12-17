Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной
Речан: проблемы транзита не существует, "Газпром" должен продолжить поставки
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать поставки.
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
"Проблемы транзита газа не существует. "Газпром" должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа – надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством "Газпрома" поставлять газ в Республику Молдова", - заявил Речан журналистам.
Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и "Газпромом" действует до октября 2026 года.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
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