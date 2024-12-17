Рейтинг@Mail.ru
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989618684.html
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной - РИА Новости, 17.12.2024
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:24
2024-12-17T10:24
экономика
молдавия
кишинев
европа
дорин речан
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898909489_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af04005a1f32a34284a37332f58f7b02.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать поставки. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "Проблемы транзита газа не существует. "Газпром" должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа – надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством "Газпрома" поставлять газ в Республику Молдова", - заявил Речан журналистам. Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и "Газпромом" действует до октября 2026 года. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html
https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html
молдавия
кишинев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898909489_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_59b6ad12fb04ca51ddec0afb000647c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, кишинев, европа, дорин речан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Молдавия, Кишинев, Европа, Дорин Речан, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной

Речан: проблемы транзита не существует, "Газпром" должен продолжить поставки

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать "Газпрому" продолжать поставки.
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Молдавия отказалась вести переговоры с Украиной о газе для Приднестровья
16 декабря, 23:41
"Проблемы транзита газа не существует. "Газпром" должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа – надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством "Газпрома" поставлять газ в Республику Молдова", - заявил Речан журналистам.
Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и "Газпромом" действует до октября 2026 года.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
5 декабря, 08:00
 
ЭкономикаМолдавияКишиневЕвропаДорин РечанГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала