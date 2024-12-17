Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях
Главе "Нашей партии" Усатому вменили четыре эпизода незаконных валютных операций
© Sputnik / Miroslav RotariРенато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидеру молдавской "Нашей партии" Ренато Усатому вменяют четыре эпизода совершения незаконных валютных операций по его заочному уголовному делу о выводе из РФ более 175 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ему вменяется четыре эпизода по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
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Уголовное дело в отношении него поступило в Тверской суд Москвы. В январе следующего года его начнут рассматривать по существу.
По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой "Нашей Партии" в Молдавии. Также были вовлечены владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, ПАО АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
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С июня 2013 по май 2014 года, полагает следствие, Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более чем 175 миллиардов рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции. В настоящее время Усатый скрывается за пределами России, в его выдаче отказано. Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Венера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены, в том числе заочно, к различным срокам.