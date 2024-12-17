Рейтинг@Mail.ru
Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989580960.html
Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях
Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 17.12.2024
Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях
Лидеру молдавской "Нашей партии" Ренато Усатому вменяют четыре эпизода совершения незаконных валютных операций по его заочному уголовному делу о выводе из РФ... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:59
2024-12-17T03:59
происшествия
россия
москва
кишинев
ренато усатый
александр григорьев
алексей соболев
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911257752_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_26e33c017496010aadf09241f45019cd.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидеру молдавской "Нашей партии" Ренато Усатому вменяют четыре эпизода совершения незаконных валютных операций по его заочному уголовному делу о выводе из РФ более 175 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ему вменяется четыре эпизода по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Кроме этого, Усатому вменяют организацию преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ). Уголовное дело в отношении него поступило в Тверской суд Москвы. В январе следующего года его начнут рассматривать по существу. По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой "Нашей Партии" в Молдавии. Также были вовлечены владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, ПАО АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов. С июня 2013 по май 2014 года, полагает следствие, Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более чем 175 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре отметили, что были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции. В настоящее время Усатый скрывается за пределами России, в его выдаче отказано. Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Венера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены, в том числе заочно, к различным срокам.
https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html
https://ria.ru/20241213/gutsul-1989132884.html
https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html
россия
москва
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911257752_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7aa784e4d6ddaeaedcf14dd6d6f8a931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, кишинев, ренато усатый, александр григорьев, алексей соболев, наша партия, смартбанк
Происшествия, Россия, Москва, Кишинев, Ренато Усатый, Александр Григорьев, Алексей Соболев, Наша партия, Смартбанк
Лидера молдавской партии обвинили в незаконных валютных операциях

Главе "Нашей партии" Усатому вменили четыре эпизода незаконных валютных операций

© Sputnik / Miroslav RotariРенато Усатый
Ренато Усатый - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидеру молдавской "Нашей партии" Ренато Усатому вменяют четыре эпизода совершения незаконных валютных операций по его заочному уголовному делу о выводе из РФ более 175 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ему вменяется четыре эпизода по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
12 декабря, 20:27
Кроме этого, Усатому вменяют организацию преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ).
Уголовное дело в отношении него поступило в Тверской суд Москвы. В январе следующего года его начнут рассматривать по существу.
По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой "Нашей Партии" в Молдавии. Также были вовлечены владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, ПАО АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство
13 декабря, 18:53
С июня 2013 по май 2014 года, полагает следствие, Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более чем 175 миллиардов рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции. В настоящее время Усатый скрывается за пределами России, в его выдаче отказано. Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Венера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены, в том числе заочно, к различным срокам.
Валерий Янин в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
13 декабря, 17:32
 
ПроисшествияРоссияМоскваКишиневРенато УсатыйАлександр ГригорьевАлексей СоболевНаша партияСмартбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала