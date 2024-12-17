https://ria.ru/20241217/mo-1989773555.html

Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье

Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024

Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье

Более 14,6 тысячи исследований мяса провели ветеринарно-санитарные специалисты в Подмосковье в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:04

2024-12-17T19:04

2024-12-17T19:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ad65b5975b5b15f2e525e2b3706d4f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 14,6 тысячи исследований мяса провели ветеринарно-санитарные специалисты в Подмосковье в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В лабораториях эксперты проводят исследования, которые включают физико-химические методики, дозиметрию для определения содержания нитратов и других вредных элементов, пробу варки, после чего оценивают запах и прозрачность бульона, цвет и количество пены, для свинины обязательным является исследование на трихинеллез. Также в ведомстве отметили, что в прошлом месяце специалисты провели свыше 14,6 тысячи исследований мяса: свинины – около 7,8 тысячи, говядины – свыше 4,7 тысячи, баранины – 2,1 тысячи. Положительных проб выявлено не было, вся мясная продукция была допущена к реализации. Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, что при выборе мяса, прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет: свинина должна быть бело-розовой, говядина – насыщенно-красной, баранина – красно-коричневой.

https://ria.ru/20241217/mo-1989772843.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)