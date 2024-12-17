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Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024
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Новости Подмосковья
 
19:04 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/mo-1989773555.html
Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье
Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024
Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье
Более 14,6 тысячи исследований мяса провели ветеринарно-санитарные специалисты в Подмосковье в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:04
2024-12-17T19:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 14,6 тысячи исследований мяса провели ветеринарно-санитарные специалисты в Подмосковье в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В лабораториях эксперты проводят исследования, которые включают физико-химические методики, дозиметрию для определения содержания нитратов и других вредных элементов, пробу варки, после чего оценивают запах и прозрачность бульона, цвет и количество пены, для свинины обязательным является исследование на трихинеллез. Также в ведомстве отметили, что в прошлом месяце специалисты провели свыше 14,6 тысячи исследований мяса: свинины – около 7,8 тысячи, говядины – свыше 4,7 тысячи, баранины – 2,1 тысячи. Положительных проб выявлено не было, вся мясная продукция была допущена к реализации. Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, что при выборе мяса, прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет: свинина должна быть бело-розовой, говядина – насыщенно-красной, баранина – красно-коричневой.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 14 тысяч исследований мяса провели специалисты в Подмосковье

Минсельхоз МО: свыше 14 тысяч исследований мяса провели специалисты

© iStock.com / dontree_mСвинина
Свинина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / dontree_m
Свинина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 14,6 тысячи исследований мяса провели ветеринарно-санитарные специалисты в Подмосковье в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В лабораториях эксперты проводят исследования, которые включают физико-химические методики, дозиметрию для определения содержания нитратов и других вредных элементов, пробу варки, после чего оценивают запах и прозрачность бульона, цвет и количество пены, для свинины обязательным является исследование на трихинеллез.
Также в ведомстве отметили, что в прошлом месяце специалисты провели свыше 14,6 тысячи исследований мяса: свинины – около 7,8 тысячи, говядины – свыше 4,7 тысячи, баранины – 2,1 тысячи. Положительных проб выявлено не было, вся мясная продукция была допущена к реализации.
Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, что при выборе мяса, прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет: свинина должна быть бело-розовой, говядина – насыщенно-красной, баранина – красно-коричневой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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