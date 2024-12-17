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Почти 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профвыгоранию - РИА Новости, 17.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/mo-1989772843.html
Почти 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профвыгоранию
Почти 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профвыгоранию - РИА Новости, 17.12.2024
Почти 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профвыгоранию
Почти три тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:59
2024-12-17T18:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти три тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Такие тренинги проводятся в рамках проекта "Наш участковый врач". "Такие тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях, справиться со стрессом, а значит избежать у них профессионального выгорания. Такие занятия для педиатров мы запустили в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тысячи врачей, а с начала этого года почти 3 тысячи", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В комплекс занятий входят как очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, так и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Также медицинским специалистам доступны арт-терапевтические тренинги.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профвыгоранию

Минздрав МО: почти 3 тысячи педиатров прошли тренинги по профвыгоранию

© iStock.com / byryoВрач проверяет пульс
Врач проверяет пульс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / byryo
Врач проверяет пульс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти три тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такие тренинги проводятся в рамках проекта "Наш участковый врач".
"Такие тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях, справиться со стрессом, а значит избежать у них профессионального выгорания. Такие занятия для педиатров мы запустили в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тысячи врачей, а с начала этого года почти 3 тысячи", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В комплекс занятий входят как очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, так и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Также медицинским специалистам доступны арт-терапевтические тренинги.
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