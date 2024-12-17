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Медведев призвал не ослаблять давление на Киев - РИА Новости, 17.12.2024
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17:35 17.12.2024 (обновлено: 17:55 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989749460.html
Медведев призвал не ослаблять давление на Киев
Медведев призвал не ослаблять давление на Киев - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев призвал не ослаблять давление на Киев
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять давления на Киев, в том числе и по линии работы российского... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:35
2024-12-17T17:55
киев
безопасность
россия
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
украина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять давления на Киев, в том числе и по линии работы российского оборонно-промышленного комплекса.Зампред СБ РФ провел совещание, посвященное заключению госконтрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он начал совещание со слов о начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове, погибшем во вторник в результате взрыва, и предложил почтить его память минутой молчания."Давайте теперь перейдем к повестке дня совещания - это как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять", - заявил Медведев.Зампред Совбеза подчеркнул, что правоохранительные органы РФ должны найти убийц Кириллова в России. Он призвал также сделать все, чтобы уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, которыми является военно-политическое руководство Украины.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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киев, безопасность, россия, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, украина
Киев, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Украина
Медведев призвал не ослаблять давление на Киев

Медведев заявил, что нельзя ослаблять давление на Киев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять давления на Киев, в том числе и по линии работы российского оборонно-промышленного комплекса.
Зампред СБ РФ провел совещание, посвященное заключению госконтрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он начал совещание со слов о начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове, погибшем во вторник в результате взрыва, и предложил почтить его память минутой молчания.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
"Давайте теперь перейдем к повестке дня совещания - это как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять", - заявил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что правоохранительные органы РФ должны найти убийц Кириллова в России. Он призвал также сделать все, чтобы уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, которыми является военно-политическое руководство Украины.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Вчера, 12:22
 
КиевБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КирилловУкраина
 
 
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