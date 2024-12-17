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Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Киевский режим из последних сил пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и оправдаться за катастрофическое... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:14
2024-12-17T12:14
2024-12-17T12:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киевский режим из последних сил пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и оправдаться за катастрофическое положение на фронте, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов. "Из последних сил он (киевский режим - прим.) пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте", - приводит слова Медведева его секретариат. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989646846.html
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следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, россия, москва, игорь кириллов, киев, войска рхбз, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Киев, Войска РХБЗ, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Медведев: Киев пытается оправдать свое существование перед западными хозяевами