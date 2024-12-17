https://ria.ru/20241217/matvienko-1989683411.html

Матвиенко оценила расходы россиян на вывоз мусора в 2023 году

Матвиенко оценила расходы россиян на вывоз мусора в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2024

Матвиенко оценила расходы россиян на вывоз мусора в 2023 году

Россияне в прошлом году заплатили за вывоз бытового мусора 280 миллиардов рублей, однако не конца понятны обязанности региональных операторов по обращению с... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:51

2024-12-17T13:51

2024-12-17T14:15

общество

жкх

москва

валентина матвиенко

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россияне в прошлом году заплатили за вывоз бытового мусора 280 миллиардов рублей, однако не конца понятны обязанности региональных операторов по обращению с отходами, неясно, куда вывозится мусор, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Региональные операторы, это ведь была инициатива Минприроды, создать такую структуру. За что отвечают? Если даже контейнеры, вы говорите о том, что региональные органы власти должны покупать", - сказала спикер в ходе заседания Совета законодателей, обращаясь к главе Минприроды Александру Козлову. Матвиенко спросила министра, сколько средств по итогам прошлого года собрали с населения региональные операторы, "никто этой информацией не владеет". "Мы с трудом и то не уверены, что до конца цифра выверенная, 280 миллиардов рублей население заплатило за вывоз мусора. Кто-нибудь может ответить, куда пошли эти деньги, на что они потрачены, кто это контролирует?" - сказала политик. По ее мнению, надо прописать четко обязанности регоператора, "в том виде, в котором они есть, не нужны такие региональные операторы". "Вот в Москве вообще нет региональных операторов. Там есть власть. Власть взяла (все) в свои руки, Москва чистая, ухоженная", - сказала спикер. Матвиенко также отметила, что были введены посредники, которые приезжают на площадку, они вывозят только то, что лежит в контейнере. "А рядом мусор, они за это не отвечают. Кто за это отвечает? Если уж есть региональный оператор по обращению с отходами, пусть он за все отвечает. Чтобы вовремя вывозился мусор, чтобы контейнерные площадки были чистые, ухоженные, чтобы весь мусор, который там, вывозился. Определитесь с этим", - обратилась она к министру. "Вот вы сказали к тридцатому году весь мусор будет сортироваться, вы сами в это верите?" - сказала спикер. Она пообещала записать это заявление главы ведомства, чтобы в 2030 году Совет законодателей вновь рассмотрел эту тему. "Нужна более деятельная и системная работа со стороны федерального органа, отвечающего за это", - подчеркнула Матвиенко. "И все эти цифры, от лукавого многие... 250 объектов по сортировке мусора, посмотрите на этот перечень.. Из этих двухсот пятидесяти там сто пятьдесят было до этого, это обычные контейнерные линии, которые подкрасили, подмазали и сказали, что это.. Где мусороперерабатывающие заводы обещанные? А куда мусор-то возить регоператору? Если обустроенных свалок за это время нет", - добавила она. По словам законодателя, пока еще высокая степень остатков отходов, которые идут на захоронение. "Да, надо минимизировать и не наносить вред экологии. А куда возить? Свалки все переполнены. Это осталось еще с прошлых лет, новых свалок никто не строит. Кто за это отвечает - региональный оператор, общероссийский экологический оператор, или органы власти, если органы власти на местах, конечно, они должны этим заниматься", - полагает она. Тогда зачем "мы нагородили эту структуру "рога и копыта" (региональные операторы – ред.), разберитесь фундаментально", сказала сенатор. Она подчеркнула, что все платежи в квитанции за ЖКХ, которые платит население, четко структурированы. "А здесь напрямую идет частных компаниям, совершенно бесконтрольно. Четких полномочий не прописано, никто с них не спрашивает", - добавила она. Спикер также отметила, что санкционированные места хранения отходов переполнены, и в ряде случаев мусор просто везут на несанкционированные свалки, в "наши леса, пригороды, вот туда везут и там выбрасывают, и подешевле и поближе".

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https://ria.ru/20240802/sovfed-1963653715.html

https://ria.ru/20240624/otkhody-1955145811.html

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общество, жкх, москва, валентина матвиенко, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), совет федерации рф