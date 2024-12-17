https://ria.ru/20241217/mashina-1989741095.html
Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов
Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов
Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:08
2024-12-17T17:08
2024-12-17T17:08
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, эвакуируют, передает корреспондент РИА Новости. Специалисты погрузили на эвакуатор автомобиль каршеринга, раньше его обыскивали правоохранители. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
россия
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Эвакуация машины каршеринга, которую обследовали после взрыва на Рязанском проспекте
Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва на Рязанском проспекте в Москве, эвакуировали с места теракта, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T17:08
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов
Машину каршеринга эвакуировали после проверки из двора дома, где погиб Кириллов