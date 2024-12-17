https://ria.ru/20241217/mashina-1989741095.html

Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов

Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024

Машину каршеринга эвакуировали от дома, где при взрыве погиб Кириллов

Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:08

2024-12-17T17:08

2024-12-17T17:08

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989734024_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d92a11d4fad078ddd63b5c4b076b1046.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, эвакуируют, передает корреспондент РИА Новости. Специалисты погрузили на эвакуатор автомобиль каршеринга, раньше его обыскивали правоохранители. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация машины каршеринга, которую обследовали после взрыва на Рязанском проспекте Машину каршеринга, которую обследовали после взрыва на Рязанском проспекте в Москве, эвакуировали с места теракта, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-17T17:08 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве