ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ
NNA: израильские военные взорвали дома в поселении Кфаркила на юге Ливана
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 дек — РИА Новости. Израильские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, взорвали ряд уцелевших после военного конфликта жилых домов в пограничном поселении Кфаркила на юге Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
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"Вражеские силы продолжают уничтожать оставшиеся дома в поселении Кфаркила", - пишет агентство.
Также инженерные войска израильской армии были замечены в пограничном ливанском городе Накура, где, по информации агентства, бульдозеры уничтожают транспортную инфраструктуру.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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