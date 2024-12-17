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ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2024
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11:49 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/livan-1989642495.html
ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ
ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2024
ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ
Израильские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, взорвали ряд уцелевших после военного конфликта жилых домов в пограничном поселении... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:49
2024-12-17T11:49
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БЕЙРУТ, 17 дек — РИА Новости. Израильские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, взорвали ряд уцелевших после военного конфликта жилых домов в пограничном поселении Кфаркила на юге Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские силы продолжают уничтожать оставшиеся дома в поселении Кфаркила", - пишет агентство. Также инженерные войска израильской армии были замечены в пограничном ливанском городе Накура, где, по информации агентства, бульдозеры уничтожают транспортную инфраструктуру. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ уничтожает уцелевшие дома в поселениях на юге Ливана, пишут СМИ

NNA: израильские военные взорвали дома в поселении Кфаркила на юге Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 дек — РИА Новости. Израильские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, взорвали ряд уцелевших после военного конфликта жилых домов в пограничном поселении Кфаркила на юге Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
«
"Вражеские силы продолжают уничтожать оставшиеся дома в поселении Кфаркила", - пишет агентство.
Также инженерные войска израильской армии были замечены в пограничном ливанском городе Накура, где, по информации агентства, бульдозеры уничтожают транспортную инфраструктуру.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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В миреЛиванИзраильБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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