https://ria.ru/20241217/kuban-1989739671.html

Глава Кубани пообещал, что выбросов нефти к курортному сезону не будет

Глава Кубани пообещал, что выбросов нефти к курортному сезону не будет - РИА Новости, 17.12.2024

Глава Кубани пообещал, что выбросов нефти к курортному сезону не будет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что к курортному сезону выбросов нефтепродуктов, образовавшихся на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:02

2024-12-17T17:02

2024-12-17T17:02

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

анапа

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989649396_0:276:473:542_1920x0_80_0_0_4c8d6702388f634d2abb7280595049be.jpg

КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что к курортному сезону выбросов нефтепродуктов, образовавшихся на побережье после ЧП с танкерами, не будет. "Что касается курортного сезона, для нас это важная составляющая экономики региона. Мы прекрасно понимаем, что мы никак не можем сделать так, чтобы к курортному сезону нефтепродукты были на пляжах, и их точно не будет. Я могу вас в этом заверить", - сказал Кондратьев. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html

https://ria.ru/20241217/neft-1989713060.html

краснодарский край

керченский пролив

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, крушение двух танкеров в керченском проливе