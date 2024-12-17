https://ria.ru/20241217/kuban-1989727319.html

На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута

На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута

Алгоритм утилизации мазута после разлива нефтепродуктов на Кубани уже определен и проработан, в случае необходимости группировку спасателей увеличат, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:16

2024-12-17T16:16

2024-12-17T16:27

россия

происшествия

керченский пролив

анапа

тамань (станица)

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690718_0:0:2540:1429_1920x0_80_0_0_361116d4845e08b14a897cbe102362a6.png

КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Алгоритм утилизации мазута после разлива нефтепродуктов на Кубани уже определен и проработан, в случае необходимости группировку спасателей увеличат, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Алгоритм его (мазута – ред.) утилизации уже определен и проработан. Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах – будем расширять группировку. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС" и волонтеры. Координируют работу штабов главы МО. Благодарен всем, кто добровольно прибывает на места ликвидации ЧС и посильно принимает участие в сохранении экологии края", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

https://ria.ru/20241217/tanker-1989684837.html

россия

керченский пролив

анапа

тамань (станица)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, керченский пролив, анапа, тамань (станица), вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)