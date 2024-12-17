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На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута - РИА Новости, 17.12.2024
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16:16 17.12.2024 (обновлено: 16:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kuban-1989727319.html
На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута
На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута - РИА Новости, 17.12.2024
На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута
Алгоритм утилизации мазута после разлива нефтепродуктов на Кубани уже определен и проработан, в случае необходимости группировку спасателей увеличат, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:16
2024-12-17T16:27
россия
происшествия
керченский пролив
анапа
тамань (станица)
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Алгоритм утилизации мазута после разлива нефтепродуктов на Кубани уже определен и проработан, в случае необходимости группировку спасателей увеличат, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Алгоритм его (мазута – ред.) утилизации уже определен и проработан. Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах – будем расширять группировку. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС" и волонтеры. Координируют работу штабов главы МО. Благодарен всем, кто добровольно прибывает на места ликвидации ЧС и посильно принимает участие в сохранении экологии края", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
https://ria.ru/20241217/tanker-1989684837.html
россия
керченский пролив
анапа
тамань (станица)
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россия, происшествия, керченский пролив, анапа, тамань (станица), вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Россия, Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Тамань (станица), Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
На Кубани определили алгоритм утилизации разлившегося мазута

Кондратьев: на Кубани уже проработали алгоритм утилизации разлившегося мазута

© СоцсетиНефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Соцсети
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Алгоритм утилизации мазута после разлива нефтепродуктов на Кубани уже определен и проработан, в случае необходимости группировку спасателей увеличат, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Алгоритм его (мазута – ред.) утилизации уже определен и проработан. Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах – будем расширять группировку. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС" и волонтеры. Координируют работу штабов главы МО. Благодарен всем, кто добровольно прибывает на места ликвидации ЧС и посильно принимает участие в сохранении экологии края", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
16 декабря, 18:58
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Один из затонувших в Черном море танкеров не имел разрешения на плавание
Вчера, 13:54
 
РоссияПроисшествияКерченский проливАнапаТамань (станица)Вениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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