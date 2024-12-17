https://ria.ru/20241217/krym-1989782507.html
В Крыму предупредили об отключениях интернета
В Крыму предупредили об отключениях интернета - РИА Новости, 17.12.2024
В Крыму предупредили об отключениях интернета
Отключение мобильного интернета возможны в Крыму по требованиям безопасности, сообщило в Telegram-канале министерство внутренней политики, информации и связи... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:43
2024-12-17T19:43
2024-12-17T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Отключение мобильного интернета возможны в Крыму по требованиям безопасности, сообщило в Telegram-канале министерство внутренней политики, информации и связи региона. "Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, на качестве проводного интернета изменения не скажутся. Отключаться мобильный интернет может в любое время, а не только ночью, при этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения) будет работать, уточнили власти.
https://ria.ru/20241022/krym-1979264088.html
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общество, технологии, россия, республика крым
Общество, Технологии, Россия, Республика Крым
В Крыму предупредили об отключениях интернета
Мининформ Крыма: мобильный интернет смогут отключать по требованиям безопасности