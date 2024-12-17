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В Крыму предупредили об отключениях интернета - РИА Новости, 17.12.2024
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19:43 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/krym-1989782507.html
В Крыму предупредили об отключениях интернета
В Крыму предупредили об отключениях интернета - РИА Новости, 17.12.2024
В Крыму предупредили об отключениях интернета
Отключение мобильного интернета возможны в Крыму по требованиям безопасности, сообщило в Telegram-канале министерство внутренней политики, информации и связи... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:43
2024-12-17T19:43
общество
технологии
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Отключение мобильного интернета возможны в Крыму по требованиям безопасности, сообщило в Telegram-канале министерство внутренней политики, информации и связи региона. "Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, на качестве проводного интернета изменения не скажутся. Отключаться мобильный интернет может в любое время, а не только ночью, при этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения) будет работать, уточнили власти.
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россия
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общество, технологии, россия, республика крым
Общество, Технологии, Россия, Республика Крым
В Крыму предупредили об отключениях интернета

Мининформ Крыма: мобильный интернет смогут отключать по требованиям безопасности

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Отключение мобильного интернета возможны в Крыму по требованиям безопасности, сообщило в Telegram-канале министерство внутренней политики, информации и связи региона.
"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, на качестве проводного интернета изменения не скажутся.
Отключаться мобильный интернет может в любое время, а не только ночью, при этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения) будет работать, уточнили власти.
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ОбществоТехнологииРоссияРеспублика Крым
 
 
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