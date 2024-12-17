Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС приехать на полуостров с визитом
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
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"Мы, от имени крымских татар приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман в Крыму. Мы уверены, что ваш визит позволит разрушить миф наших недругов о якобы преследованиях мусульман, о чем так часто говорят наши враги на международных площадках, и будет способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе и в религиозной сфере", - говорится в обращении.
Крымские татары считают, что в настоящее время Организация исламского сотрудничества является одной из авторитетных международных площадок, которая консолидирует мусульман со всего мира.
В обращении говорится, что с 2014 года в Крыму открываются новые мечети и медресе, реконструируются памятники исламской культуры, построена под патронатом президента РФ Владимира Путина и открыта Соборная мечеть. Мусульмане Крыма получили возможность совершать хадж, традиционные мусульманские праздники Курбан-байрам и Ораза-байрам объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями.
"В российском Крыму функционирует порядка 400 мечетей, из которых 50 – это новые построенные религиозные объекты", - говорится в обращении.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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