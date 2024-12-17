Рейтинг@Mail.ru
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/krym-1989732840.html
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров
Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:43
2024-12-17T16:43
россия
украина
симферополь
организация исламского сотрудничества
в мире
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783817_0:0:2690:1513_1920x0_80_0_0_4a5dc7e131f0a26026cb8e432f1e33ba.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Мы, от имени крымских татар приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман в Крыму. Мы уверены, что ваш визит позволит разрушить миф наших недругов о якобы преследованиях мусульман, о чем так часто говорят наши враги на международных площадках, и будет способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе и в религиозной сфере", - говорится в обращении. Крымские татары считают, что в настоящее время Организация исламского сотрудничества является одной из авторитетных международных площадок, которая консолидирует мусульман со всего мира. В обращении говорится, что с 2014 года в Крыму открываются новые мечети и медресе, реконструируются памятники исламской культуры, построена под патронатом президента РФ Владимира Путина и открыта Соборная мечеть. Мусульмане Крыма получили возможность совершать хадж, традиционные мусульманские праздники Курбан-байрам и Ораза-байрам объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями. "В российском Крыму функционирует порядка 400 мечетей, из которых 50 – это новые построенные религиозные объекты", - говорится в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html
https://ria.ru/20241217/krym-1989727975.html
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
россия
украина
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783817_152:0:2539:1790_1920x0_80_0_0_c87ae34de4e758fc03d769f5d9de2b3d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, симферополь, организация исламского сотрудничества, в мире, республика крым
Россия, Украина, Симферополь, Организация исламского сотрудничества, В мире, Республика Крым
Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров

Крымские татары пригласили делегации стран ОИС приехать на полуостров с визитом

© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
Соборная мечеть Крыма - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
Участники съезда крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Крымские татары определили свой легитимный орган
Вчера, 16:13
"Мы, от имени крымских татар приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман в Крыму. Мы уверены, что ваш визит позволит разрушить миф наших недругов о якобы преследованиях мусульман, о чем так часто говорят наши враги на международных площадках, и будет способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе и в религиозной сфере", - говорится в обращении.
Крымские татары считают, что в настоящее время Организация исламского сотрудничества является одной из авторитетных международных площадок, которая консолидирует мусульман со всего мира.
В обращении говорится, что с 2014 года в Крыму открываются новые мечети и медресе, реконструируются памятники исламской культуры, построена под патронатом президента РФ Владимира Путина и открыта Соборная мечеть. Мусульмане Крыма получили возможность совершать хадж, традиционные мусульманские праздники Курбан-байрам и Ораза-байрам объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями.
Флаги Российской Федерации, Республики Крым и крымских татар - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам
Вчера, 16:21
"В российском Крыму функционирует порядка 400 мечетей, из которых 50 – это новые построенные религиозные объекты", - говорится в обращении.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Военный у здания Верховного совета Крыма. 2 марта 2014 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Три дня, изменившие мир. Какое событие в Крыму стало ключевым
27 февраля, 08:00
 
РоссияУкраинаСимферопольОрганизация исламского сотрудничестваВ миреРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала