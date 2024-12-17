https://ria.ru/20241217/krym-1989732840.html

Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров

Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров - РИА Новости, 17.12.2024

Крымские татары пригласили делегации стран ОИС посетить полуостров

Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:43

2024-12-17T16:43

2024-12-17T16:43

россия

украина

симферополь

организация исламского сотрудничества

в мире

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783817_0:0:2690:1513_1920x0_80_0_0_4a5dc7e131f0a26026cb8e432f1e33ba.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить Крым с ознакомительным визитом, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Мы, от имени крымских татар приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман в Крыму. Мы уверены, что ваш визит позволит разрушить миф наших недругов о якобы преследованиях мусульман, о чем так часто говорят наши враги на международных площадках, и будет способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе и в религиозной сфере", - говорится в обращении. Крымские татары считают, что в настоящее время Организация исламского сотрудничества является одной из авторитетных международных площадок, которая консолидирует мусульман со всего мира. В обращении говорится, что с 2014 года в Крыму открываются новые мечети и медресе, реконструируются памятники исламской культуры, построена под патронатом президента РФ Владимира Путина и открыта Соборная мечеть. Мусульмане Крыма получили возможность совершать хадж, традиционные мусульманские праздники Курбан-байрам и Ораза-байрам объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями. "В российском Крыму функционирует порядка 400 мечетей, из которых 50 – это новые построенные религиозные объекты", - говорится в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html

https://ria.ru/20241217/krym-1989727975.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

россия

украина

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, симферополь, организация исламского сотрудничества, в мире, республика крым