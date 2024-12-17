https://ria.ru/20241217/krym-1989728179.html

Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским

Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским - РИА Новости, 17.12.2024

Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским

Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма, соответствующее обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и членам совбеза ООН принято на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:21

2024-12-17T16:21

2024-12-17T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма, соответствующее обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и членам совбеза ООН принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома это положение, принимаемое без доказательств", - говорится в обращении. Крымские татары также отметили, что Крым, будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку федерального центра. "Наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении России и дискредитацию наших национальных символов", - говорится в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567294.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

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симферополь

украина

республика крым

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россия, симферополь, оон, украина, республика крым, в мире