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Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским - РИА Новости, 17.12.2024
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16:21 17.12.2024 (обновлено: 16:40 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/krym-1989728179.html
Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма, соответствующее обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и членам совбеза ООН принято на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:21
2024-12-17T16:40
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма, соответствующее обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и членам совбеза ООН принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома это положение, принимаемое без доказательств", - говорится в обращении. Крымские татары также отметили, что Крым, будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку федерального центра. "Наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении России и дискредитацию наших национальных символов", - говорится в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567294.html
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
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россия, симферополь, оон, украина, республика крым, в мире
Россия, Симферополь, ООН, Украина, Республика Крым, В мире
Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским

Крымские татары на съезде призвали ООН признать российский статус Крыма

© Фото : РИА Новости КрымУчастники съезда крымских татар в Симферополе
Участники съезда крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Участники съезда крымских татар в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма, соответствующее обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и членам совбеза ООН принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
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"Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома это положение, принимаемое без доказательств", - говорится в обращении.
Крымские татары также отметили, что Крым, будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку федерального центра.
"Наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении России и дискредитацию наших национальных символов", - говорится в обращении.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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