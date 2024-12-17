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Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам - РИА Новости, 17.12.2024
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16:21 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/krym-1989727975.html
Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам
Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам
Крымские татары призвали диаспоры, проживающие за рубежом, консолидироваться и поддержать развитие крымско-татарского народа в российском Крыму, соответствующее РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:21
2024-12-17T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары призвали диаспоры, проживающие за рубежом, консолидироваться и поддержать развитие крымско-татарского народа в российском Крыму, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Всех крымских татар, проживающих за рубежом, мы приглашаем объединиться и поддерживать развитие крымско-татарского народа на своей родной земле, в Крыму – вместе с Россией! Сохранение и развитие крымско-татарского народа возможно только у себя на Родине, в Крыму. Вместе мы все преодолеем", - говорится в обращении. Крымские татары также отметили, что Крым с 2014 года является частью огромной и дружной российской семьи. "Для нас, крымских татар, открылись большие перспективы и широкие возможности", - говорится в обращении. В частности, крымские татары отмечают отсутствие в Крыму любых форм дискриминации, строгое соблюдение прав и свобод граждан, строительство многоквартирных домов для ранее репрессированных народов Крыма, признание их депортации в советские годы преступным. "На данный момент важно всем нам консолидироваться, иметь общую государственную позицию, в очередной раз показать гражданскую верность Отчизне и призвать народ к объединению", - говорится в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html
https://ria.ru/20240509/krym-1944849991.html
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россия, украина, симферополь, владимир путин, оон, в мире
Россия, Украина, Симферополь, Владимир Путин, ООН, В мире
Крымские татары на съезде обратились к зарубежным диаспорам

Крымские татары призвали зарубежные диаспоры объединиться и консолидироваться

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФлаги Российской Федерации, Республики Крым и крымских татар
Флаги Российской Федерации, Республики Крым и крымских татар - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Флаги Российской Федерации, Республики Крым и крымских татар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары призвали диаспоры, проживающие за рубежом, консолидироваться и поддержать развитие крымско-татарского народа в российском Крыму, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
Участники съезда крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Всех крымских татар, проживающих за рубежом, мы приглашаем объединиться и поддерживать развитие крымско-татарского народа на своей родной земле, в Крыму – вместе с Россией! Сохранение и развитие крымско-татарского народа возможно только у себя на Родине, в Крыму. Вместе мы все преодолеем", - говорится в обращении.
Крымские татары также отметили, что Крым с 2014 года является частью огромной и дружной российской семьи.
«
"Для нас, крымских татар, открылись большие перспективы и широкие возможности", - говорится в обращении.
В частности, крымские татары отмечают отсутствие в Крыму любых форм дискриминации, строгое соблюдение прав и свобод граждан, строительство многоквартирных домов для ранее репрессированных народов Крыма, признание их депортации в советские годы преступным.
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"На данный момент важно всем нам консолидироваться, иметь общую государственную позицию, в очередной раз показать гражданскую верность Отчизне и призвать народ к объединению", - говорится в обращении.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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