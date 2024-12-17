https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике - РИА Новости, 17.12.2024

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике

ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении военной техники. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:46

2024-12-17T09:46

2024-12-17T16:30

россия

ялта

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989630226_111:0:3753:2048_1920x0_80_0_0_3ad02c8dafd0bd04e86dc82408706735.png

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении военной техники."Злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил России на территории Республики Крым", — отметили в ФСБ.Уточняется, что речь идет о гражданине России 1993 года рождения.Установлено, что он в Telegram связался с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержанного арестовали.Как сообщил сам фигурант дела на распространенном ФСБ ролике, он работал на украинские спецслужбы с 2023 года. Так, в прошлом декабре он в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. Через какое-то время кураторы поставили ему еще одну задачу — осмотреть штаб ФСБ. Но он ее не выполнил, так как был задержан.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html

https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html

россия

ялта

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ялта, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, безопасность