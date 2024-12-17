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В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике - РИА Новости, 17.12.2024
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09:46 17.12.2024 (обновлено: 16:30 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике - РИА Новости, 17.12.2024
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике
ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении военной техники. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:46
2024-12-17T16:30
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безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении военной техники."Злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил России на территории Республики Крым", — отметили в ФСБ.Уточняется, что речь идет о гражданине России 1993 года рождения.Установлено, что он в Telegram связался с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержанного арестовали.Как сообщил сам фигурант дела на распространенном ФСБ ролике, он работал на украинские спецслужбы с 2023 года. Так, в прошлом декабре он в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. Через какое-то время кураторы поставили ему еще одну задачу — осмотреть штаб ФСБ. Но он ее не выполнил, так как был задержан.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html
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россия, ялта, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, безопасность
Россия, Ялта, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Безопасность
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике

ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму

© ФСБ РоссииЗадержание жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму. Кадр видео
Задержание жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© ФСБ России
Задержание жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму. Кадр видео
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении военной техники.
"Злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил России на территории Республики Крым", — отметили в ФСБ.
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Уточняется, что речь идет о гражданине России 1993 года рождения.
Установлено, что он в Telegram связался с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержанного арестовали.
Как сообщил сам фигурант дела на распространенном ФСБ ролике, он работал на украинские спецслужбы с 2023 года. Так, в прошлом декабре он в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. Через какое-то время кураторы поставили ему еще одну задачу — осмотреть штаб ФСБ. Но он ее не выполнил, так как был задержан.
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РоссияЯлтаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramБезопасность
 
 
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