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"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
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16:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html
"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа
"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за счет интересов Киева, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:59
2024-12-17T16:59
в мире
украина
сша
дональд трамп
фрэнсис фукуяма
киев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за счет интересов Киева, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью Le Point."Украина быстро пострадает. Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины", — сказал он.По мнению эксперта, избранный президент США не уважает Владимира Зеленского и его "мало волнует Украина".Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, фрэнсис фукуяма, киев
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Фрэнсис Фукуяма, Киев
"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа

Фукуяма: Трамп урегулирует украинский конфликт за счет интересов Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканский философ Фрэнсис Фукуяма
Американский философ Фрэнсис Фукуяма - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Американский философ Фрэнсис Фукуяма. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за счет интересов Киева, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью Le Point.
"Украина быстро пострадает. Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины", — сказал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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По мнению эксперта, избранный президент США не уважает Владимира Зеленского и его "мало волнует Украина".
Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.
Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампФрэнсис ФукуямаКиев
 
 
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