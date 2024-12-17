https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html

"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа

"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа - РИА Новости, 17.12.2024

"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за счет интересов Киева, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:59

2024-12-17T16:59

2024-12-17T16:59

в мире

украина

сша

дональд трамп

фрэнсис фукуяма

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150147/02/1501470297_0:34:3083:1768_1920x0_80_0_0_177df820abb35e120de547a16ef46744.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине за счет интересов Киева, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью Le Point."Украина быстро пострадает. Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины", — сказал он.По мнению эксперта, избранный президент США не уважает Владимира Зеленского и его "мало волнует Украина".Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, фрэнсис фукуяма, киев