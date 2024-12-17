Белый дом прокомментировал намерение Трампа завершить конфликт на Украине
Кирби: поставки оружия Киеву могут помочь Зеленскому с позицией на переговорах
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Поставки Штатами оружия Киеву якобы могут помочь Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных мирных переговорах, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя намерение избранного американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.
"Мы хотим поставить Зеленского в лучшую возможную позицию, чтобы если и когда он будет готов к завершению этой войны, то он сможет сделать это с позиции силы, имея определенный рычаг. Именно поэтому мы продолжаем поставлять так много помощи для безопасности ему", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя намерение Трампа завершить украинский конфликт.
Кирби добавил, что поставки оружия продолжатся в оставшиеся недели администрации президента США Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.