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Комиссарову предложили возглавить правление "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 17.12.2024
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17:29 17.12.2024 (обновлено: 17:45 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/komissarov-1989746101.html
Комиссарову предложили возглавить правление "Россия – страна возможностей"
Комиссарову предложили возглавить правление "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 17.12.2024
Комиссарову предложили возглавить правление "Россия – страна возможностей"
Исполнительный директор платформы АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин переходит на пост генерального директора платформы, сообщил в своем... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:29
2024-12-17T17:45
технологии
алексей комиссаров
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Исполнительный директор платформы АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин переходит на пост генерального директора платформы, сообщил в своем Telegram-канале Алексей Комиссаров, который ранее занимал эту позицию. "Управлением деятельностью АНО "Россия – страна возможностей" продолжит заниматься Андрей Бетин, который с позиции исполнительного директора переходит на должность генерального директора", - написал Комиссаров. Он отметил, что профессионализм и опыт Бетина обеспечат самые высокие стандарты работы и позволят команде достигать еще более амбициозных целей. Кроме того, Комиссаров написал, что ему предложено возглавить Правление, которое станет частью Наблюдательного совета. "Этот орган стратегического планирования будет отвечать за утверждение ключевых направлений развития и оценку эффективности работы платформы", - заключил он.
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технологии, алексей комиссаров
Технологии, Алексей Комиссаров
Комиссарову предложили возглавить правление "Россия – страна возможностей"

Комиссарову предложено возглавить правление АНО "Россия – страна возможностей"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Комиссаров
Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Комиссаров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Исполнительный директор платформы АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин переходит на пост генерального директора платформы, сообщил в своем Telegram-канале Алексей Комиссаров, который ранее занимал эту позицию.
"Управлением деятельностью АНО "Россия – страна возможностей" продолжит заниматься Андрей Бетин, который с позиции исполнительного директора переходит на должность генерального директора", - написал Комиссаров.
Он отметил, что профессионализм и опыт Бетина обеспечат самые высокие стандарты работы и позволят команде достигать еще более амбициозных целей.
Кроме того, Комиссаров написал, что ему предложено возглавить Правление, которое станет частью Наблюдательного совета.
"Этот орган стратегического планирования будет отвечать за утверждение ключевых направлений развития и оценку эффективности работы платформы", - заключил он.
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