https://ria.ru/20241217/kitay-1989739355.html

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с уроками

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с уроками - РИА Новости, 17.12.2024

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с уроками

Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание, это не первый подобный случай в стране, сообщает газета... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:00

2024-12-17T17:00

2024-12-17T17:00

в мире

китай

чжэцзян

цзянсу

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание, это не первый подобный случай в стране, сообщает газета South China Morning Post во вторник. В Китае из-за большого населения конкуренция в обществе очень высока. Она прослеживается от принятия в детские сады до устройства на высокооплачиваемую работу. Родители хотят лучшего для своих детей, поэтому заставляют их много учиться, чтобы попасть в лучшие школы, где будет проще подготовиться к экзамену гаокао (аналог ЕГЭ) и поступить в престижные вузы. "Отец по фамилии Чжан, которому было за 40, внезапно почувствовал, что ему тяжело дышать и больно в груди во время занятий со своим сыном, выпускником средней школы, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы в провинции Чжэцзян на востоке Китая", - пишет издание. Газета сообщает, что мужчина был доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию по коронарному шунтированию артерии, завершившуюся успешно. Приступ был вызван преждевременным развитием ишемической болезни сердца, которая часто обостряется под влиянием стресса. Мужчина часто контролировал выполнение школьных заданий сына, записал его на дополнительные курсы для подготовки к экзаменам, лично отвозил и привозил его туда, каждый вечер устраивал дополнительные занятия. Ребёнок был перегружен из-за большой нагрузки и давления со стороны отца, поэтому отношения в семье были напряжёнными. Издание отмечает, что это далеко не первый случай, когда китайские родители оказываются в больнице из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом от занятий с детьми. Так, в феврале у другого отца в провинции Чжэцзян врачи диагностировали центральную серозную ретинопатию - заболевание глаз, которое вызывает помутнение или искажение зрения. Он переволновался, пока уговаривал своего сына выполнить домашнее задание. В 2018 году 33-летняя мать из провинции Цзянсу перенесла инсульт после того, как вышла из себя, потому что её дочь слишком долго выполняла домашнее задание перед сном.

https://ria.ru/20211209/kitay-1762944699.html

https://ria.ru/20210907/ucheba-1748988837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, чжэцзян, цзянсу