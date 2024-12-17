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Пекин готов поддерживать диалог с Вашингтоном - РИА Новости, 17.12.2024
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06:08 17.12.2024 (обновлено: 06:11 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitay-1989587031.html
Пекин готов поддерживать диалог с Вашингтоном
Пекин готов поддерживать диалог с Вашингтоном - РИА Новости, 17.12.2024
Пекин готов поддерживать диалог с Вашингтоном
Политика Китая в отношении США сохраняет стабильность и преемственность, Пекин готов поддерживать диалог и укреплять доверие с Вашингтоном, заявил во вторник... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:08
2024-12-17T06:11
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Политика Китая в отношении США сохраняет стабильность и преемственность, Пекин готов поддерживать диалог и укреплять доверие с Вашингтоном, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Политика Китая в отношении США сохраняет стабильность и преемственность", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он подчеркнул, что "Китай готов поддерживать диалог с США, управлять и контролировать разногласия, укреплять доверие, расширять сотрудничество, совместно исследовать правильный путь сосуществования двух крупных стран на этой планете, чтобы принести пользу обеим странам и всему миру".
https://ria.ru/20241217/kitay-1989586719.html
китай
сша
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в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик)
Пекин готов поддерживать диалог с Вашингтоном

Ван И: политика Китая в отношении США стабильна, Пекин готов поддерживать диалог

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Политика Китая в отношении США сохраняет стабильность и преемственность, Пекин готов поддерживать диалог и укреплять доверие с Вашингтоном, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Политика Китая в отношении США сохраняет стабильность и преемственность", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
Он подчеркнул, что "Китай готов поддерживать диалог с США, управлять и контролировать разногласия, укреплять доверие, расширять сотрудничество, совместно исследовать правильный путь сосуществования двух крупных стран на этой планете, чтобы принести пользу обеим странам и всему миру".
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В миреКитайСШАПекинВан И (политик)
 
 
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