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Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине - РИА Новости, 17.12.2024
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине
Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса и палестино-израильского конфликта, заявил во вторник министр... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:03
2024-12-17T06:03
2024-12-17T06:11
в мире
китай
корейский полуостров
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса и палестино-израильского конфликта, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких острых вопросов, как украинский кризис, палестино-израильский конфликт, Корейский полуостров и Мьянма", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241217/kitay-1989584166.html
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в мире, китай, корейский полуостров, ван и (политик)
В мире, Китай, Корейский полуостров, Ван И (политик)
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине
Ван И: КНР продолжит играть конструктивную роль в урегулировании на Украине