Рейтинг@Mail.ru
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 17.12.2024 (обновлено: 06:11 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitay-1989586838.html
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине - РИА Новости, 17.12.2024
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине
Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса и палестино-израильского конфликта, заявил во вторник министр... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:03
2024-12-17T06:11
в мире
китай
корейский полуостров
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_288e4278907fc5682ddaba6c0934ede0.jpg
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса и палестино-израильского конфликта, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких острых вопросов, как украинский кризис, палестино-израильский конфликт, Корейский полуостров и Мьянма", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241217/kitay-1989584166.html
китай
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_a308a8a1e16ad6ac317b9f1124a2d1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, корейский полуостров, ван и (политик)
В мире, Китай, Корейский полуостров, Ван И (политик)
Ван И прокомментировал роль КНР в политическом урегулировании на Украине

Ван И: КНР продолжит играть конструктивную роль в урегулировании на Украине

© AP Photo / Petr David JosekВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса и палестино-израильского конфликта, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких острых вопросов, как украинский кризис, палестино-израильский конфликт, Корейский полуостров и Мьянма", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
Ван И - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
05:19
 
В миреКитайКорейский полуостровВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала