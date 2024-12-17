https://ria.ru/20241217/kitay-1989586719.html

Ван И осудил США за незаконное подавление Китая

Ван И осудил США за незаконное подавление Китая - РИА Новости, 17.12.2024

Ван И осудил США за незаконное подавление Китая

Пекин выступает против незаконного подавления Китая со стороны США, а также особенно грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил во вторник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:01

2024-12-17T06:01

2024-12-17T06:01

китай

в мире

сша

пекин

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975330598_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_ace4ef7dc3140701232597aca27a10e7.jpg

ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Пекин выступает против незаконного подавления Китая со стороны США, а также особенно грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно выступает против незаконного и необоснованного подавления КНР со стороны США, в особенности против грубого вмешательства Штатов во внутренние дела КНР по ряду вопросов, включая Тайвань", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире, сша, пекин, ван и (политик)