https://ria.ru/20241217/kitay-1989586719.html
Ван И осудил США за незаконное подавление Китая
Ван И осудил США за незаконное подавление Китая - РИА Новости, 17.12.2024
Ван И осудил США за незаконное подавление Китая
Пекин выступает против незаконного подавления Китая со стороны США, а также особенно грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил во вторник... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:01
2024-12-17T06:01
2024-12-17T06:01
китай
в мире
сша
пекин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Пекин выступает против незаконного подавления Китая со стороны США, а также особенно грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно выступает против незаконного и необоснованного подавления КНР со стороны США, в особенности против грубого вмешательства Штатов во внутренние дела КНР по ряду вопросов, включая Тайвань", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html
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китай, в мире, сша, пекин, ван и (политик)
Китай, В мире, США, Пекин, Ван И (политик)
Ван И осудил США за незаконное подавление Китая
Ван И: Пекин выступает против незаконного подавления Китая со стороны США